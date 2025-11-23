DE
Une vidéo montre un nouvel éboulement au-dessus de Brienz
0:56
Alerte dans les Grisons:Une vidéo montre un nouvel éboulement au-dessus de Brienz

Nouvelle alerte
Petits éboulements à Brienz mais pas de chutes de pierre

Le village grison de Brienz reste en alerte face à un éboulement majeur imminent. Malgré plusieurs petits éboulements ce week-end, les experts s'attendent à un événement plus important dans les prochains jours, pouvant atteindre 300'000 mètres cubes de roches.
Publié: il y a 34 minutes
L’ancien cône d’éboulis s’étend presque jusqu’au village grison évacué de Brienz/Brinzauls. De petits éboulements se sont déclenchés sur le flanc de la montagne ce week-end. (archives)
Photo: GIAN EHRENZELLER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'attente de l'éboulement majeur annoncé au-dessus du village de montagne grison de Brienz/Brinzauls se poursuit. Samedi et dimanche, plusieurs petits éboulements se sont produits sur le versant concerné, mais ils n'ont pas représenté de menace pour le village. Selon les responsables, les éboulements de roches ce week-end n'étaient pas encore annonciateurs d'un effondrement imminent de grande ampleur.

«Les experts s'attendent à une accumulation d'éboulements avant un effondrement», a déclaré Christian Gartmann, porte-parole de Brienz et membre de l'état-major de la commune à la SRF. Les chutes survenues depuis samedi ne sont donc pas une surprise, a expliqué Christian Gartmann à Keystone-ATS.

Nouvelle alerte d'éboulement

Les experts continuent de s'attendre à un éboulement dans les prochains jours. Mardi dernier, ils ont lancé une alerte pour la première fois dans ce sens.

Le porte-parole de Brienz a également expliqué s'attendre à un éboulement, c'est-à-dire à une chute de roches d'un volume inférieur à un million de mètres cubes. Le volume possible pourrait atteindre 300'000 mètres cubes, ce qui correspond à environ 300 maisons individuelles.

Selon les géologues, si l'éboulement tombait sur le tas d'éboulis situé en dessous, il pourrait y mettre en mouvement de vastes masses rocheuses. Jusqu'à un million de mètres cubes d'éboulis pourraient alors partir en direction du village et causer des dégâts s'ils atteignent le village, selon Christian Gartmann.

