Les États-Unis imposent des droits de douane de 39% sur les lingots d'or suisses d'un kilo. Cette décision inattendue affecte gravement le commerce de l'or entre la Suisse et les USA, menaçant des exportations annuelles de 61,5 milliards de dollars.

Les tarifs douaniers de Trump s'appliquent aussi à l'or suisse

Les droits de douane s'appliquent également à l'or suisse. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

Nouveau coup dur pour la Suisse: les Etats-Unis imposent désormais des droits de douane sur les lingots d'or d'un kilo, selon le «Financial Times». Les raffineries suisses prévoyaient pourtant des exemptions pour les grandes barres d'or.

Dans une lettre datée du 31 juillet, les autorités douanières américaines ont informé les raffineries suisses que les lingots d'or de 1 kilo et de 100 onces devaient être classés et soumis à un droit de douane de 39%, écrit le quotidien américain. L'industrie suisse avait jusqu'alors supposé que ces lingots seraient exemptés de droits de douane.

«Nouveau coup dur»

Selon l'article, le lingot de 1 kilo est l'unité d'or la plus fréquemment négociée sur le New York Commodities Exchange (Comex), la plus grande bourse de métaux précieux dans le monde. Ce lingot représente également la majorité des exportations d'or suisses vers les Etats-Unis.

«Cette décision tarifaire porte un nouveau coup dur au commerce de l'or entre la Suisse et les Etats-Unis», a déclaré au Financial Times Christoph Wild, président de l'Association suisse des fabricants et commerçants de métaux précieux (ASFCMP). Christoph Wild a ajouté que les droits de douane sur l'or rendraient difficile la satisfaction de la demande en métal jaune.

Plus de 60 milliards

La Suisse a exporté 61,5 milliards de dollars d'or vers les Etats-Unis entre juin 2024 et juin 2025. Ce même volume serait désormais soumis à des droits de douane supplémentaires de 24 milliards de dollars, en vertu du taux de 39% appliqué pour la Suisse, entré en vigueur jeudi.

«L'opinion dominante était que les métaux précieux refondus par les raffineries suisses et exportés vers les Etats-Unis pourraient être expédiés libres de droits de douane», a regretté le président de l'ASFCMP. Selon lui, cependant, la classification douanière des différents produits aurifères n'est pas toujours précise.

Plusieurs raffineries d'or suisses ont déclaré avoir passé des mois avec des avocats pour déterminer quels types de produits aurifères pourraient être exonérés ou non. Deux raffineries ont indiqué au Financial Times avoir temporairement réduit ou interrompu leurs expéditions vers les Etats-Unis en raison de cette incertitude.