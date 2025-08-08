DE
FR

«Nouveau coup dur»
Les tarifs douaniers de Trump s'appliquent aussi à l'or suisse

Les États-Unis imposent des droits de douane de 39% sur les lingots d'or suisses d'un kilo. Cette décision inattendue affecte gravement le commerce de l'or entre la Suisse et les USA, menaçant des exportations annuelles de 61,5 milliards de dollars.
Publié: 10:15 heures
|
Dernière mise à jour: 10:32 heures
Partager
Écouter
Les droits de douane s'appliquent également à l'or suisse.
Photo: AFP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Nouveau coup dur pour la Suisse: les Etats-Unis imposent désormais des droits de douane sur les lingots d'or d'un kilo, selon le «Financial Times». Les raffineries suisses prévoyaient pourtant des exemptions pour les grandes barres d'or.

Dans une lettre datée du 31 juillet, les autorités douanières américaines ont informé les raffineries suisses que les lingots d'or de 1 kilo et de 100 onces devaient être classés et soumis à un droit de douane de 39%, écrit le quotidien américain. L'industrie suisse avait jusqu'alors supposé que ces lingots seraient exemptés de droits de douane.

«Nouveau coup dur»

Selon l'article, le lingot de 1 kilo est l'unité d'or la plus fréquemment négociée sur le New York Commodities Exchange (Comex), la plus grande bourse de métaux précieux dans le monde. Ce lingot représente également la majorité des exportations d'or suisses vers les Etats-Unis.

A lire aussi
Pour amadouer Trump, la Suisse appelle ses riches entrepreneurs à la rescousse
«L'équipe Mar-a-Lago» débarque
Pour amadouer Trump, la Suisse appelle ses riches entrepreneurs à la rescousse
Avant Trump, la Suisse a déjà cédé plusieurs fois face aux Etats-Unis
L'Histoire le prouve
Avant Trump, la Suisse a déjà cédé face aux Etats-Unis

«Cette décision tarifaire porte un nouveau coup dur au commerce de l'or entre la Suisse et les Etats-Unis», a déclaré au Financial Times Christoph Wild, président de l'Association suisse des fabricants et commerçants de métaux précieux (ASFCMP). Christoph Wild a ajouté que les droits de douane sur l'or rendraient difficile la satisfaction de la demande en métal jaune.

Plus de 60 milliards

La Suisse a exporté 61,5 milliards de dollars d'or vers les Etats-Unis entre juin 2024 et juin 2025. Ce même volume serait désormais soumis à des droits de douane supplémentaires de 24 milliards de dollars, en vertu du taux de 39% appliqué pour la Suisse, entré en vigueur jeudi.

«L'opinion dominante était que les métaux précieux refondus par les raffineries suisses et exportés vers les Etats-Unis pourraient être expédiés libres de droits de douane», a regretté le président de l'ASFCMP. Selon lui, cependant, la classification douanière des différents produits aurifères n'est pas toujours précise.

Plusieurs raffineries d'or suisses ont déclaré avoir passé des mois avec des avocats pour déterminer quels types de produits aurifères pourraient être exonérés ou non. Deux raffineries ont indiqué au Financial Times avoir temporairement réduit ou interrompu leurs expéditions vers les Etats-Unis en raison de cette incertitude.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Présenté par
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Les meilleures alternatives au vin blanc
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
Présenté par
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
UEFA Women’s EURO 2025
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Présenté par
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Des soins à la formation
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
Présenté par
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
La Suisse romande à la carte
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Présenté par
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Nos bières pour votre communauté
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la