Black Friday, c'est ce vendredi! Alors pour que vous puissiez profiter au mieux lors de la journée promotionnelle la plus importante de l'année, Blick vous livre ses conseils de dernière minute pour réussir un shopping parfait.

Nos conseils de dernière minute pour un Black Friday parfait

Pour les chasseurs de bonnes affaires, le moment tant attendu est enfin arrivé: ce vendredi 29 novembre, c'est Black Friday! De nombreux magasins et centres commerciaux vont donc rester ouvert jusque tard dans la nuit, proposant des articles à prix cassés. Une aubaine pour les clients!

Mais attention, les achats à prix réduit ne sont pas forcément synonyme de bonnes affaires. Pas de panique, Blick est là pour vous aider! Voici nos conseils de dernière minute pour éviter les pièges et passer un Black Friday parfait.

En magasin

Equipez-vous bien

L'expression «il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais habits» s'applique parfaitement au Black Friday. En effet, une telle journée de shopping nécessite un équipement parfait: mettez des vêtements confortables, munissez-vous d'un grand sac pour éviter de devoir payer des petits sacs à tire-larigot.

Protégez vos valeurs

Lorsque vous avez terminé un achat, partez du magasin! Les grandes foules attirent les pickpockets. Faites donc attention à bien garder votre porte-monnaie en lieu sûr et à ne pas l'oublier dans le stress. Idem pour votre téléphone portable. Une pochette en bandoulière peut vous aider à garder l'essentiel de vos valeurs à portée de main.

Préparez une liste de course à l'avance

«Faire une liste de courses à l'avance peut être utile. On évite ainsi de tomber dans la surconsommation», conseille Anna Knutti, professeure à la Haute école spécialisée bernoise et chercheuse en consommation.

Si un achat ne figure pas sur votre liste, ne l'achetez sous aucun prétexte! Cette recommandation s'applique tout particulièrement aux personnes ayant tendance à faire des achats compulsifs.

Vous vous reconnaissez dans ce profil? Alors n'hésitez pas à laisser votre carte bancaire à la maison et à vous rendre au magasin avec de l'argent liquide uniquement. Sans argent, vous ne pourrez pas acheter... tout et n'importe quoi.

Comparez les prix

Vous voulez vraiment faire une bonne affaire? Alors comparez les prix en amont! «Ça vaut la peine d'étudier les prix des détaillants au préalable», assure Anna Knutti. Mais vous pouvez aussi vous renseigner depuis votre smartphone en consultant des comparateurs de prix en ligne ou en vous rendant sur les sites web de la concurrence pendant vos achats.

Cette démarche permet de savoir rapidement si le rabais affiché est vraiment aussi intéressant qu'il en a l'air. Blick a montré que ce n'est pas toujours le cas et que certains commerçants n'hésitent pas à recourir à des astuces pour y parvenir.

En ligne

Gare aux comptes à rebours en ligne!

La chercheuse en consommation l'assure: il ne faut pas céder à la pression des prétendus comptes à rebours que vous prouvez souvent trouver sur les sites de vente en ligne. Lorsqu'on est sous pression, «il est bien connu qu'on ne prend pas toujours les décisions les plus intelligentes», justifie-t-elle.

Attention aux indications sur le stock restant

«La rareté réelle des biens de consommation n'existe pas dans la plupart des cas», souligne la chercheuse spécialisée en consommation. «Lorsqu'on dit qu'il ne reste plus que deux produits en stock, on peut partir du principe que les commerçants ne tarderont pas à les réapprovisionner». Comme pour les comptes à rebours, restez zen!

Assurez-vous d'acheter sur une vraie boutique en ligne

Lorsque l'on fait des achats sur Internet, il faut être sûr de choisir une boutique en ligne reconnue comme telle. Attention aux sites frauduleux qui se font passer pour des boutiques suisses en ligne.

Avant de procéder à un paiement, n'hésitez pas à consulter les évaluations de votre site de shopping en ligne sur Google. Jetez également un coup d'œil aux mentions légales du site. L'adresse existe-t-elle vraiment? Y a-t-il un numéro de téléphone? Le commerçant semble-t-il sérieux? Quelle est son adresse?

Durant le Black Friday, les escrocs sont particulièrement actifs sur Internet. Des transactions fictives sur des faux sites leur permettent de dérober de nombreuses données et même de faire de fausses ventes, en encaissant le paiement, mais en n'envoyant jamais la marchandise.

Attentions aux sites étrangers

Soyez prudents lorsque vous faites des achats en ligne sur des sites étrangers. Renseignez-vous préalablement sur les frais de douane, sur les délais de livraison et sur les éventuels autres frais afin d'éviter les mauvaises surprises. Si une offre semble trop belle pour être vraie, c'est bien souvent qu'elle l'est.



