A Noël, les sept conseillers fédéraux envoient traditionnellement leurs vœux de fin d'année. Il est intéressant de voir quelles thématiques ils choisissent, car elles envoient un message et reflètent leur humeur du moment.

Voici les cartes de vœux de fin d'année de nos conseillers fédéraux

Ruedi Studer

Les conseillères et les conseillers fédéraux envoient leurs traditionnelles cartes de vœux pour Noël et la nouvelle année. Que veulent-ils transmettre comme message à la population? Blick vous fait un topo.

Karin Keller-Sutter ose un exercice d'équilibriste

En tant que présidente de la Confédération cette année, la ministre des Finances PLR Karin Keller-Sutter a eu une année éprouvante, marquée par le fiasco avec Donald Trump sur les droits de douane ou les démêlés entre Credit Suisse et UBS.

Contrairement à cette année présidentielle stressante, le graphisme de sa carte de vœux inspire la légèreté. «En tant que Suissesse du Nord-Est, le sommet Säntis représente ma patrie», déclare-t-elle. «La montagne est synonyme de stabilité et dégage une force quasi mystique: calme et confiance pour l'année 2026.»

Les analystes politiques pourraient toutefois interpréter cette carte totalement différemment: ce «fil» montre à quel point Karin Keller-Sutter a dû jouer à l'équilibriste cette année.

Guy Parmelin en fait des tonnes

Guy Parmelin, le ministre de l'Union démocratique du centre (UDC) de l'Economie, a recueilli 203 voix lors de l'élection à la présidence de la Confédération. Le meilleur résultat électoral depuis 25 ans.

«Ce n'est pas le ciel qui nous impose des limites, mais notre esprit»: voici la situation qui figure sur sa carte de vœux. Une citation attribuée à l'actrice Marilyn Monroe.

Guy Parmelin a tout misé sur la couleur, avec un arc-en-ciel qu'il a photographié lui-même le 1er août à Klosters (GR). «Pour moi, l'arc-en-ciel est depuis toujours un symbole fort qui rayonne de confiance dans et après les périodes de tempête», explique-t-il à Blick en commentant la photo.

Elisabeth Baume-Schneider bouche les trous

A première vue, l'image fait penser à un Emmental troué. Mais, hélas, même s'il y a des trous à boucher dans les finances de l'AVS et les coûts de la santé, la ministre de l'Intérieur socialiste, Elisabeth Baume-Schneider, a choisi cette thématique pour une raison totalement différente.

«Ce design nous a convaincus par ses formes et couleurs: les tons jaunes symbolisent la chaleur et la confiance, tandis que les cercles représentent la rencontre et la solidarité», explique son Département, en commentant l'image. L'artiste mandaté a d'ailleurs réalisé les cartes sur une machine à imprimer des années 1960. «Un symbole de la riche alliance entre tradition et modernité.»

Ignazio Cassis s'élance sur la scène mondiale

Alors qu'Ignazio Cassis, ministre des Affaires étrangères PLR, se retrouve actuellement confronté au drapeau de l’UE dans sa bataille pour les traités européens, il choisit de mettre en avant la croix suisse sur sa carte de vœux de Noël.

La carte est conçue de façon à ce que la croix scintillante du recto se transforme en globe terrestre dans la partie intérieure. «Du cœur de la Suisse au monde: le dialogue nous rapproche et nous fait avancer», peut-on y lire. Ce texte choisi par Ignazio Cassis est imprimé en 13 langues dans la partie intérieure.

Le sujet correspond à la grande mission du ministre des Affaires étrangères pour l'année à venir. Le PLR occupera la présidence de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) durant l'année suivante.

Albert Rösti invite à la nuance

Des paysages enneigés et un sapin illuminé. On dirait que le conseiller fédéral de l'Union démocratique du centre (UDC), Albert Rösti, apprécie le côté romantique de Noël. En tant que ministre du climat, voulait-il immortaliser le dernier Noël blanc?

Sa carte de vœux est sophistiquée: c'est une carte lenticulaire, c’est-à-dire une image qui change selon l’angle de vue. Selon la façon dont on la regarde, différents éléments apparaissent ou disparaissent, comme un poteau électrique, un chemin de fer ou une tour de transmission – ou rien.

Albert Rösti souhaite faire passer un message: la carte incite à regarder les différentes missions de son Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication sous différents angles (DETEC), explique-t-on. «Selon la perspective adoptée, certains thèmes du DETEC prennent plus d’importance, tant en politique que dans notre vie quotidienne. Notre carte de Noël illustre l’importance de chacun de ces domaines et montre comment ils interagissent pour façonner notre quotidien», explique le conseiller fédéral. «L’objectif? Trouver le juste équilibre entre protection et utilité.»

Beat Jans mise sur l'enthousiasme

«Zämme goots besser!», «Ensemble, ça va mieux!», telle est la devise du ministre de la Justice socialiste Beat Jans. Comme l'année dernière, elle figure une fois de plus sur sa carte de Noël. Mais cette fois, le PS a choisi une photo de la Nati féminine pour accompagner ce slogan.

La raison? L'équipe féminine de football a su conquérir le cœur des Suisses lors de l'Euro qui s'est déroulé dans son propre pays. «Avec cette carte de Noël, le conseiller fédéral Beat Jans souhaite faire revivre cet enthousiasme.»

Réussira-t-il à susciter le même enthousiasme auprès des électeurs lorsqu'il s'agira de lutter contre l'initiative de l'UDC sur les 10 millions?

Martin Pfister se lance dans l'aventure

Le ministre de la Défense, Martin Pfister, est le nouveau du gouvernement et peut envoyer pour la première fois sa propre carte de Noël. Alors que ses avions de combat F-35 n'arrivent pas vraiment à décoller à cause de complications survenues avec les Etats-Unis, le centriste peut néanmoins prendre de la hauteur avec le choix de son sujet.

Il a opté pour une photo aérienne de la ville enneigée de Rotkreuz, dans son canton d'origine, Zoug. «L'image combine modernité et tradition et illustre de façon saisissante la proximité entre nature, infrastructures et économie sur un espace restreint en Suisse», écrit le département à ce sujet. L'image de la ville de Rotkreuz est emblématique de toute la Suisse.