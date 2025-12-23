Un père Noël nommé Barthélémy Constantin à l'hôpital de Sion

Les enfants hospitalisés à Sion ont eu droit à la visite de Barthélémy Constantin et d'Adrien Llukes en ce début de semaine. Les deux représentants du FC Sion sont venus les bras chargés de cadeaux.

Blick Sport

Des bons dans un grand magasin, des places pour les matches du FC Sion, des cadeaux aux couleurs du club valaisan... Barthélémy Constantin et Adrien Llukes se sont mués en Père Noël l'espace de quelques heures en ce début de semaine à l'hôpital de Sion.

«La petite dose de courage nécessaire»

«Nous avions bien vingt-cinq paquets au total», s'est réjoui le directeur sportif du FC Sion, qui manque rarement l'événement. «Passer Noël à l'hôpital, c'est toujours particulier pour un enfant. Ces petits cadeaux et cet échange de quelques minutes, ce n'est peut-être rien pour nous, mais pour eux, cela peut être la petite dose de courage nécessaire pour bien passer le cap. J'essaie vraiment d'être au rendez-vous chaque année», témoigne le Valaisan.

Les enfants ont également pu poser toutes les questions qui leur passaient par la tête à Adrien Llukes, l'une des stars du championnat du monde M17 qui vient d'avoir lieu au Qatar.