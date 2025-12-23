Un père Noël nommé Barthélémy Constantin à l'hôpital de Sion

Des bons dans un grand magasin, des places pour les matches du FC Sion, des cadeaux aux couleurs du club valaisan... Barthélémy Constantin et Adrien Llukes se sont mués en Père Noël l'espace de quelques heures en ce début de semaine à l'hôpital de Sion.
«La petite dose de courage nécessaire»
«Nous avions bien vingt-cinq paquets au total», s'est réjoui le directeur sportif du FC Sion, qui manque rarement l'événement. «Passer Noël à l'hôpital, c'est toujours particulier pour un enfant. Ces petits cadeaux et cet échange de quelques minutes, ce n'est peut-être rien pour nous, mais pour eux, cela peut être la petite dose de courage nécessaire pour bien passer le cap. J'essaie vraiment d'être au rendez-vous chaque année», témoigne le Valaisan.
Les enfants ont également pu poser toutes les questions qui leur passaient par la tête à Adrien Llukes, l'une des stars du championnat du monde M17 qui vient d'avoir lieu au Qatar.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
19
16
40
2
FC St-Gall
19
16
37
3
FC Lugano
19
5
33
4
FC Bâle
19
8
32
5
Young Boys
19
0
29
6
FC Sion
18
4
27
7
FC Zurich
19
-7
24
8
FC Lucerne
19
0
21
9
FC Lausanne-Sport
18
0
21
10
Servette FC
18
-6
20
11
Grasshopper Club Zurich
19
-9
17
12
FC Winterthour
18
-27
10