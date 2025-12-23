DE
FR

Du courage pour les enfants
Un père Noël nommé Barthélémy Constantin à l'hôpital de Sion

Les enfants hospitalisés à Sion ont eu droit à la visite de Barthélémy Constantin et d'Adrien Llukes en ce début de semaine. Les deux représentants du FC Sion sont venus les bras chargés de cadeaux.
Publié: 16:33 heures
1/11
Barthélémy Constantin et Adrien Llukes ont eu du travail!
Photo: DR
Blick Sport

Des bons dans un grand magasin, des places pour les matches du FC Sion, des cadeaux aux couleurs du club valaisan... Barthélémy Constantin et Adrien Llukes se sont mués en Père Noël l'espace de quelques heures en ce début de semaine à l'hôpital de Sion.

«La petite dose de courage nécessaire»

«Nous avions bien vingt-cinq paquets au total», s'est réjoui le directeur sportif du FC Sion, qui manque rarement l'événement. «Passer Noël à l'hôpital, c'est toujours particulier pour un enfant. Ces petits cadeaux et cet échange de quelques minutes, ce n'est peut-être rien pour nous, mais pour eux, cela peut être la petite dose de courage nécessaire pour bien passer le cap. J'essaie vraiment d'être au rendez-vous chaque année», témoigne le Valaisan.

Le personnel soignant répond présent 365 jours par année.
Photo: DR

Les enfants ont également pu poser toutes les questions qui leur passaient par la tête à Adrien Llukes, l'une des stars du championnat du monde M17 qui vient d'avoir lieu au Qatar.

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
19
16
40
2
FC St-Gall
FC St-Gall
19
16
37
3
FC Lugano
FC Lugano
19
5
33
4
FC Bâle
FC Bâle
19
8
32
5
Young Boys
Young Boys
19
0
29
6
FC Sion
FC Sion
18
4
27
7
FC Zurich
FC Zurich
19
-7
24
8
FC Lucerne
FC Lucerne
19
0
21
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
18
0
21
10
Servette FC
Servette FC
18
-6
20
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
19
-9
17
12
FC Winterthour
FC Winterthour
18
-27
10
Tour final
Tour de relégation
Articles les plus lus
    Articles les plus lus