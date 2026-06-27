Réunis à Nottwil, les Verts libéraux (PVL) s’opposent unanimement à l’initiative sur la neutralité et rejettent largement celle sur l’alimentation. Le peuple votera sur ces textes le 27 septembre.

Les Verts libéraux refusent en bloc à l'initiative sur la neutralité

Les Verts libéraux refusent en bloc à l'initiative sur la neutralité

ATS Agence télégraphique suisse

Les Verts libéraux (PVL) rejettent tant l’initiative sur la neutralité que l’initiative sur l’alimentation. Lors de leur assemblée à Nottwil (LU), les délégués du PVL ont décidé de recommander le «non» à ces deux textes soumis au vote le 27 septembre.

Le mot d'ordre concernant l’initiative sur la neutralité a été pris à l’unanimité et salué par des applaudissements, a indiqué samedi sur la plateforme X la conseillère nationale zurichoise Barbara Schaffner. Le parti confirme ainsi le rôle de la Suisse dans un monde interconnecté, ainsi que son statut de siège de nombreuses organisations internationales.

L’initiative sur la neutralité, lancée par Pro Suisse et des figures de proue de l’UDC, demande d’inscrire dans la Constitution la neutralité armée perpétuelle et une large interdiction des sanctions. Seules les sanctions décidées par le Conseil de sécurité de l’ONU pourraient encore être soutenues.

«Bon diagnostic, mauvais remède»

Le PVL a aussi décidé de rejeter l'initiative populaire sur l'alimentation à une large majorité, malgré leur sympathie pour le texte. «Bon diagnostic, mauvais remède», a commenté la conseillère nationale zurichoise.

L'initiative sur l'alimentation exige que la production alimentaire soit davantage orientée vers une alimentation végétale. Concrètement, elle réclame un taux d'autosuffisance alimentaire net d'au moins 70%. Cet objectif doit être atteint dans un délai de dix ans. Il s'agit d'une initiative lancée par un groupe de citoyens. Le peuple se prononcera sur ces deux initiatives le 27 septembre.