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Au contraire de la chambre haute
Les élus du National refusent d'inscrire la neutralité dans la Constitution

Le Conseil national rejette à nouveau tout contre-projet sur la neutralité suisse. L'initiative voulant inscrire une neutralité «perpétuelle et armée» dans la Constitution est donc bloquée. Le dossier retourne au Conseil des Etats.
Publié: 13:20 heures
Le National a suivi l'avis du ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis en rejetant tout contre-projet à l'initiative sur la neutralité. (Archives)
Photo: PETER SCHNEIDER
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ATS Agence télégraphique suisse

La neutralité ne doit pas être plus définie dans la Constitution. Le National a rejeté pour la deuxième fois mardi, par 108 voix contre 83, tout contre-projet à l'initiative sur la neutralité, voulu par le Conseil des Etats. Le Parlement a déjà rejeté l'initiative.

L'initiative populaire «Sauvegarder la neutralité suisse», déposée par Pro Suisse et des membres de l'UDC, veut qualifier la neutralité helvétique de «perpétuelle et armée». Elle exige aussi que la Suisse n'adhère à aucune alliance militaire ou de défense, ni ne prenne de sanctions économiques ou diplomatiques contre un Etat belligérant, sous réserve de ses obligations envers l'ONU.

Toujours le veto

Les Chambres ont catégoriquement rejeté le texte. Grâce aux voix de l'UDC et du Centre, la Chambre des cantons a toutefois validé par deux fois un contre-projet fixant explicitement dans la Constitution que la Suisse est neutre, de manière «perpétuelle et armée».

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La Chambre de peuple a elle toujours mis son veto. Le Conseil fédéral est aussi opposé à tout contre-projet. Le dossier repart au Conseil des Etats.

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