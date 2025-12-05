Tesla lance une version plus abordable de sa Model 3 en Suisse. Disponible dès février 2026 à 36'990 francs, elle offre une autonomie de 534 km mais avec quelques concessions sur les équipements.

Tesla débarque en Suisse avec une Model 3 nettement moins chère

Michael Hotz et ATS Agence télégraphique suisse

Tesla mise désormais sur des modèles plus accessibles. Début octobre, son patron Elon Musk a dévoilé aux Etats-Unis des versions allégées – et donc moins coûteuses – de ses deux modèles phares, la Model 3 et la Model Y.

En Suisse, la nouvelle version standard du SUV Model Y est disponible depuis la mi-octobre. Le constructeur américain de voitures électriques annonce maintenant l’arrivée dans le pays d’une alternative plus abordable pour sa berline Model 3, a indiqué Tesla vendredi.

La variante de base de la Model 3 devrait être proposée à 36'990 francs, selon le constructeur. A titre de comparaison, la version premium s’affiche à 44'990 francs et la version Performance à 48'990 francs. La Model 3 moins chère devrait être disponible à partir de février 2026.

Batterie plus petite et autonomie réduite

Par rapport aux versions plus coûteuses, la nouvelle déclinaison standard renonce à certaines fonctionnalités. Elle embarque notamment une batterie plus petite, ce qui entraîne une autonomie moindre. Selon les données fournies par Tesla, l'autonomie WLTP atteint 534 kilomètres, contre 660 ou 750 kilomètres pour les versions premium.

Les acheteurs devront également accepter quelques concessions en matière de vitesse de charge, d’accélération, d’équipements intérieurs et de suspension. La Model 3 Standard met 6,2 secondes pour passer de 0 à 100 km/h – une performance néanmoins supérieure à celle de nombreuses compactes sportives. A l’extérieur, le design du modèle d’entrée de gamme reste très proche de celui des versions supérieures.