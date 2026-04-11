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Après le transfert de Moutier
Zurich vole au secours du Jura après le transfert de Moutier

Zurich débloque 16 millions de francs pour soutenir le Jura après le transfert de Moutier. D'autres cantons, comme Vaud et Genève, suivront avec des montants moindres. Le Jura devra attendre 2032 pour une compensation complète.
Publié: 13:50 heures
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Dernière mise à jour: il y a 44 minutes
Zurich est le premier canton à effectuer les démarches pour venir en aide au Jura
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil d'Etat zurichois a décidé jeudi d'accorder une aide de 16 millions de francs au canton du Jura dans le cadre du transfert de Moutier. Ce soutien permet de compenser le manque à gagner pour l'Etat jurassien, qui ne recevra pas tout de suite la totalité du montant de la péréquation qui lui est dû après l'arrivée de la cité prévôtoise.

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Un accord avait été conclu avec les cantons contributeurs à la péréquation. Le système, selon lequel ceux-ci versent chaque année un montant aux cantons plus faibles financièrement, se base sur des données antérieures au transfert de la cité prévôtoise.

Pas d'aide avant 2032

Ainsi, pour le Jura, qui fait partie des cantons qui reçoivent chaque année un montant de la péréquation, le transfert de Moutier sera pris en compte à partir de 2032 seulement. Or les charges liées au transfert de la ville devenue jurassienne le 1er janvier dernier sont déjà effectives.

Zurich est le premier canton à effectuer les démarches. Son exécutif a adopté jeudi un projet de financement. Le législatif cantonal doit encore se prononcer. Les cantons de Vaud, Genève, Bâle-Ville, Zoug et Schaffhouse vont également aider le Jura, avec des contributions toutefois inférieures aux 16 millions zurichois.

Dans un communiqué daté du 16 décembre 2025, le Gouvernement jurassien s'était déclaré «très reconnaissant de la solution trouvée avec les cantons contributeurs pour compenser le manque à gagner de 65 millions de francs lié au transfert de la ville de Moutier.» Et de rappeler que la Conférence des cantons contributeurs s’est engagée à compenser ce montant sur cinq ans.

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