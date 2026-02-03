DE
Chute démographique
Moutier, devenue jurassienne, voit sa population reculer

Moutier, devenue jurassienne le 1er janvier 2025, a vu sa population chuter de 192 habitants l'an dernier, atteignant 7110 personnes au 31 décembre 2025, selon la Chancellerie municipale.
Devenue jurassienne, la Ville de Moutier a perdu 192 habitants.
La Ville de Moutier, devenue jurassienne le 1er janvier, a perdu 192 habitants l'an dernier. La cité prévôtoise comptait ainsi au 31 décembre 2025 7110 habitants, soit un recul de 2,6% par rapport à 2024.

La population suisse s'établissait à 5042 habitants, soit un recul de 141 personnes par rapport à une année auparavant. Celle des étrangers s'élève à 2068, soit une diminution de 51 personnes, a annoncé mardi la Chancellerie municipale. La Ville a enregistré 77 décès pour 33 naissances.

Les chiffres de la population prennent en compte la fermeture du centre pour requérants qui accueillait 30 personnes. Exception faite de 2024, la Ville de Moutier est confrontée depuis une dizaine d'années à un recul démographique.

