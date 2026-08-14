La justice bernoise a condamné un guide de montagne à 150 jours-amende avec sursis après une avalanche mortelle au-dessus de Meiringen en 2023. Deux jeunes de 18 ans avaient péri.

Un guide de montagne condamné après une avalanche meurtrière dans l'Oberland bernois

Un guide de montagne condamné après une avalanche meurtrière dans l'Oberland bernois

ATS Agence télégraphique suisse

Un guide de ski de randonnée a été condamné vendredi par la justice bernoise pour homicide par négligence après une avalanche meurtrière en 2023 dans l'Oberland bernois. Il était le principal responsable d'une sortie à ski au cours de laquelle deux adolescents étrangers avaient été emportés par une coulée de neige.

Ce guide a été condamné à une peine de 150 jours-amende à 90 francs avec sursis par le Tribunal régional de Thoune (BE). Il devra verser une indemnité pour tort moral aux parents des deux victimes. L'accompagnant de cette sortie au-dessus de Meiringen a été acquitté, le tribunal estimant qu'il n'était pas un spécialiste de la montagne.

Le 21 mars 2023, un groupe faisait une sortie à ski de randonnée organisée par une école privée dans les Alpes bernoises. Mais une avalanche s'est déclenchée au moment où deux des participants passaient au lieu-dit Gstelliwang, un versant au pied du Wellhorn. La coulée de neige a emporté deux jeunes sur une paroi rocheuse.

Erreur de jugement

En rendant son verdict, le juge unique a estimé que le responsable de la randonnée n’avait pas suffisamment adapté le choix de son itinéraire aux conditions du moment. «La limite du risque admissible a été dépassée», a relevé le juge. A ses yeux, le risque de déclenchement d’une avalanche était prévisible.

Le risque d'avalanche était modéré de niveau 2. Des avertissements mettaient cependant en garde contre des avalanches dans la neige ancienne qualifiée de fragile.

Le corps de la première victime, un citoyen anglais de 18 ans, avait été rapidement retrouvé. La seconde personne portée disparue, une citoyenne américaine âgée de 18 ans, n'avait été découverte que près de trois mois plus tard.

Les deux accusés devaient répondre d'homicide par négligence. Le procureur réclamait pour les deux hommes des peines pécuniaires assorties du sursis. Le Ministère public reproche au guide d'avoir choisi, lors de la deuxième descente, un itinéraire trop raide et dangereux et à l'autre responsable de n'être pas intervenu.

Les avocats de la défense avaient plaidé l'acquittement, rejetant l'accusation selon laquelle leurs clients auraient manqué à leur devoir de diligence. Au contraire, ils auraient agi en toute bonne foi. Pour la défense, il existe toujours un risque résiduel lors des randonnées à ski, et l'avalanche n'était pas prévisible.