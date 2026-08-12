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Ensevelis par une avalanche
Deux guides de montagne au tribunal après la mort de deux étudiants de 18 ans

Un guide de montagne et un accompagnant comparaissent à Thoune pour homicide par négligence. En 2023, une avalanche avait tué deux étudiants de 18 ans lors d'une sortie dans les Alpes bernoises.
Publié: 13:36 heures
Un guide de montagne et un accompagnant comparaissent à Thoune pour homicide par négligence.
Photo: KANTONSPOLIZEI BERN
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ATS Agence télégraphique suisse

Le procès d'un guide de ski de randonnée et d'un accompagnant accusés d'homicide par négligence s'est ouvert mercredi devant le tribunal régional de Thoune (BE). Deux étudiants étrangers de 18 ans qui faisaient partie de leur groupe avaient été ensevelis par une avalanche au-dessus de Meiringen (BE).

Le 21 mars 2023, un groupe faisait une sortie à ski de randonnée organisée par une école privée dans les Alpes bernoises. Mais une avalanche s'est déclenchée au moment où deux des participants passaient au lieu-dit Gstelliwang, un versant au pied du Wellhorn. La coulée de neige a emporté deux jeunes sur une paroi rocheuse.

Le corps de la première victime, un ressortissant anglais de 18 ans et domicilié dans le canton de Berne, avait été rapidement retrouvé. La seconde personne portée disparue, une citoyenne américaine également âgée de 18 ans, n'avait été découverte que près de trois mois plus tard lors du contrôle d'un cône d'avalanche.

Itinéraire jugé dangereux

Le Ministère public reproche au guide de montagne d'avoir choisi, lors de la deuxième descente, un itinéraire trop raide et dangereux. Certains passages auraient présenté une déclivité supérieure à 40 degrés. Ce faisant, il aurait également enfreint le protocole de sécurité de l’école qui accueillait les deux jeunes skieurs.

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L'autre responsable du groupe ne serait pas intervenu malgré son droit de regard. Les deux auraient ainsi manqué selon le Ministère public à leur devoir de diligence. Au moment du drame, le risque d'avalanche était de niveau 2, soit modéré. Des avertissements mettaient en garde contre des avalanches dans la neige ancienne jugée fragile.

Verdict vendredi

Devant le tribunal, le guide de montagne a réaffirmé qu’il s’était préparé consciencieusement à cette sortie. D’après les informations en sa possession, il estimait que tout était en ordre, ajoutant être au courant du problème lié à la neige ancienne, mais ne pas l'avoir considéré comme un risque pour la sécurité.

Le second accusé estime ne pas être coupable. Ce responsable d'excursion a affirmé que rien ne l'avait inquiété lors du choix de l'itinéraire par le guide de montagne. Le verdict est attendu vendredi.

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