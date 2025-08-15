DE
Les enchères s'enflamment
La campagne Playmobil de Migros dégénère sur Ricardo

Migros relance sa campagne Playmobil, offrant cinq nouveaux sets thématiques contre 20 timbres collectés. L'opération, qui dure jusqu'au 22 septembre, suscite déjà des réactions sur les plateformes de vente en ligne, où des sets complets sont proposés à prix élevés.
Publié: il y a 24 minutes
La nouvelle campagne Playmobil de Migros a démarré le 12 août.
Robin Wegmüller

Un peu plus d’un an après la dernière campagne Playmobil de Migros, l’opération fait son retour et suscite déjà quelques remous, rapporte «20 Minuten». Depuis le 12 août, les clientes et clients peuvent échanger 20 timbres à collectionner contre l’un des cinq nouveaux sets Playmobil aux couleurs de l’enseigne. 

Les thèmes proposés sont: une fabrique de chocolat, la réception de marchandises, les animaux de la ferme, un potager et un vélo-cargo. La collection peut être complétée avec deux sets supplémentaires – le camion et le magasin Migros – vendus au prix de 39,90 francs chacun par le géant orange. 

Une opération jusqu’au 22 septembre

La campagne de collecte se déroule jusqu’au 22 septembre. Pour chaque achat de 20 francs, Migros offre un timbre à collectionner. Obtenir un set nécessite donc 400 francs d’achats. Réunir les cinq sets offerts revient à dépenser 2000 francs chez le détaillant, sans compter les 80 francs supplémentaires pour le camion et le magasin Migros. 

Le problème, c'est qu'il est peu probable qu’une famille dépense une telle somme en seulement six semaines. La solution pour les plus impatients? Se tourner vers des sites de vente aux enchères en ligne comme Ricardo. Mais certains en profitent pour faire flamber les prix.

449 francs pour un set complet en ligne

Deux jours à peine après le lancement de l’opération, d’innombrables annonces proposent déjà les sets Playmobil. Un lot complet, camion inclus, est affiché à 449 francs. Dans les commentaires de l’annonce sur Ricardo, des internautes s’interrogent: comment est-il possible d’avoir déjà réuni tous les sets? S’agirait-il de collaborateurs Migros?

Interrogée par «20 Minuten», Migros explique que ces offres sur Ricardo ne sont pas un phénomène nouveau et qu’elles illustrent la popularité de la campagne. L’enseigne affirme par ailleurs que ses employés sont soumis aux mêmes conditions de participation et de collecte que la clientèle.

