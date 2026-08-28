Dans ses annonces et sur ses affiches, Aldi promet des prix jusqu’à 32% moins chers que ceux des deux grands détaillants suisses. Migros riposte, dénonçant des allégations «mensongère». Coop garde le silence.

Bernadette Hogg

Aldi se permet de lancer une pique à la concurrence: sous le slogan «Economisez plus, payez moins», le discounter a lancé une nouvelle campagne publicitaire. Sur des affiches et dans des annonces d’une page entière publiées dans divers journaux suisses, dont ceux du groupe Ringier, dont Blick. On y voit deux tickets de caisse: l’un provenant d’Aldi et l’autre, indéniablement, de Migros ou de Coop. Le message: Aldi est bien moins cher, les clients économisent jusqu’à 32% en y faisant leurs courses.

Le géant orange ne veut pas en rester là: il s’est plaint auprès d’Aldi au sujet de cette publicité, comme l’a rapporté en premier le «Tages-Anzeiger». L’enseigne ne compte pas laisser passer cette comparaison de prix. «Nos analyses ont montré que ces comparaisons sont trompeuses et en partie erronées», a déclaré le détaillant, interrogé par Blick. C’est pourquoi il a demandé au discounter de retirer ces messages publicitaires. «La suite des événements dépendra de la manière dont Aldi réagira à nos demandes», a déclaré le géant orange.

Aldi examine la plainte de Migros

Aldi rejette une nouvelle fois l’affirmation selon laquelle les articles ne seraient pas comparables. «Nous disposons pour cela d’instances de contrôle internes qui vérifient cela en conséquence», déclare son service de presse à Blick. En ce qui concerne les demandes de Migros, Aldi reste sur ses gardes: «Nous avons pris acte de la demande de notre concurrent et sommes en train de l'examiner. Nous réagirons en conséquence, selon la nécessité d’agir.»

Or, la publicité ne vise pas seulement Migros, mais aussi Coop. Au total, Aldi s’en prend à ses concurrents suisses dans trois campagnes différentes. Pour cela, le discounter a comparé trois paniers d’achat types: un panier familial, un panier de produits bio et un panier de produits suisses. Selon les calculs d’Aldi, les clients économisent entre 27 et 32% par rapport à Coop. Coop compte-t-elle également réagir à cette publicité? «Nous ne commentons en principe pas les actions de tiers», déclare un porte-parole de Coop à Blick.

La guerre des prix irrite les agriculteurs et les boulangers

Cette situation n'est pas nouvelle, Aldi attaquant régulièrement ses concurrents sur les prix. En octobre 2025, le discounter avait lancé une offre à seulement 99 centimes la livre de pain. Lidl, Denner, Migros et Coop avaient alors rapidement emboîté le pas. Cela a provoqué une grande frustration chez les boulangers locaux: «Les prix de dumping pratiqués par les grands distributeurs ne nous permettent guère de faire valoir la véritable valeur de notre travail», se plaignait alors Martin Mayer, propriétaire de la boulangerie Vuaillat à Uster (ZH).

Aldi a également baissé à plusieurs reprises les prix de la viande fraîche. L’Union suisse des paysans s’est alors insurgée. Parallèlement, ces baisses de prix ont conduit à une intensification de la guerre des prix dans le commerce de détail. La lutte est sans merci. La nouvelle campagne publicitaire d’Aldi en est l’illustration.