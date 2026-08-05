La canicule ne touche pas seulement les humains et les animaux. Les systèmes de réfrigération des commerces sont mis à rude épreuve par les chaleurs records. Mercredi matin, des problèmes sont encore survenus dans une Migros bernoise.

Patrik Berger

Ce mercredi matin, Renato*, un lecteur de Blick, souhaitait simplement trouver un en-cas au rayon frais avant de se rendre au travail. Mais il a déchanté. Les rayons frais de la Migros de Schönbühl (BE) étaient vides. «Malheureusement, nous ne disposons actuellement que d’un assortiment limité en raison d’un événement exceptionnel», indiquait un panneau.

L'incident est causé par une panne technique, a indiqué Migros Aare à la demande de Blick. «La température de refroidissement ne pouvait plus être maintenue», précise-t-elle. Seuls les réfrigérateurs muraux sont concernés. Toutes les vitrines autonomes situées dans ces zones, ainsi que celles des autres rayons et les comptoirs de viande et de poisson, ne sont pas touchées. «La sécurité de nos clientes et clients ainsi que la sécurité alimentaire sont notre priorité absolue. C’est pourquoi les appareils réfrigérés concernés ont été vidés ou mis hors service par mesure de précaution», poursuit la porte-parole.

Les produits pour lesquels le maintien des températures de réfrigération requises n'a pu être garanti en permanence ne seront plus commercialisés. «La cause n’a pas encore pu être déterminée de manière définitive», précise la porte-parole de Migros. Des experts travaillent d’arrache-pied pour remédier à cette panne.

Produits recouverts de carton

L'incident survenu à la Migros de Schönbühl est l'un des nombreux épisodes similaires qui ont marqué l'été record de 2026. Les rayons réfrigérés ont atteint leurs limites à plusieurs reprises. Certains sont même tombés complètement en panne.

Ce fut notamment le cas fin juin dans une succursale Migros à Egerkingen (SO). Les employés ont dû vider la moitié des rayons. Un porte-parole de la Migros a expliqué que le système de refroidissement par extraction d'air ne fonctionnait plus correctement, rendant les installations frigorifiques inefficaces.

Le concurrent Coop a également subi les conséquences de la canicule. A Weinfelden, dans le canton de Thurgovie, le personnel avait placé de grands cartons sur les congélateurs ouverts. Les clients pouvaient encore se servir des pizzas surgelées et des sandwichs qui se trouvaient en dessous. Il leur était ensuite demandé de remettre le carton en place, comme l'indiquait un petit panneau: «En raison d’une éventuelle surcharge des installations frigorifiques, nous vous remercions de votre compréhension quant au fait que nous gardons les congélateurs couverts. Vous pouvez continuer à vous servir librement, et nous vous prions de bien vouloir refermer les couvercles», pouvait-on y lire.

Les congélateurs du supermarché Coop de Baden, en Argovie, étaient également saturés. Le personnel a donc baissé les volets roulants noirs des appareils. «Certains clients ont tout de même essayé de passer la main sous la housse pour accéder aux produits surgelés», a déclaré une lectrice de Blick. Les employés seraient intervenus à plusieurs reprises. Eux aussi seront sans doute soulagés quand la canicule sera passée.

*Nom connu de la rédaction