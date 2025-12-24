DE
«Une grande tristesse»
L’ancien patron de Migros, Jules Kyburz, est décédé à 93 ans

Jules Kyburz, ancien patron de Migros, est décédé à 93 ans. Né en 1932 à Oberentfelden, il a marqué l'histoire de l'enseigne en doublant son chiffre d'affaires et son personnel entre 1984 et 1991.
Publié: il y a 10 minutes
Jules Kyburz, ancien patron de Migros, est décédé à 93 ans.
Photo: Karl-Heinz Hug
ATS Agence télégraphique suisse

L’ancien patron de Migros Jules Kyburz est décédé à l’âge de 93 ans. L’Argovien était considéré, même après son passage à la tête de Migros, comme un observateur critique mais bienveillant de l’évolution de l’entreprise.

«Nous lui disons adieu avec une grande tristesse», a écrit la Fédération des coopératives Migros (FCM) mercredi.

Jules Kyburz a marqué l’histoire du géant orange pendant de nombreuses années. Il a été directeur général de Migros Bern Aare de 1971 à 1984, puis président de la direction générale de la FCM jusqu’en 1991. De 1992 à 2000, il a été président du conseil d’administration, et de 2005 à 2012 président de la Fondation Gottlieb et Adele Duttweiler.

Plus jeune directeur de magasin

Dès son adolescence, Jules Kyburz s’était enthousiasmé pour les idées de Gottlieb Duttweiler, ajoute Migros. Comme magasinier dans une succursale à Wetzikon (ZH), il a commencé sa carrière en aidant à décharger les camions et à remplir les rayons. A 21 ans, il est devenu à Bâle le plus jeune directeur de magasin de Suisse.

La période de Jules Kyburz à la tête de l'enseigne a été marquée par une expansion rapide. Le chiffre d’affaires du groupe et le nombre d’employés ont doublé pendant cette période. Le nombre de magasins de la chaîne est également passé de 470 à 549 entre 1984 et 1991.

«Migros n’aurait jamais grandi autant en tant que SA», déclarait Jules Kyburz en 2012 dans une interview au journal de l'entreprise. Il était convaincu que Migros, en tant que coopérative, était profondément ancrée dans la population, et que c’est pour cette raison qu’elle était devenue le plus grand employeur de Suisse.

Jules Kyburz est né le 21 février 1932 à Oberentfelden (AG). En 1991, il a été élu par le Conseil fédéral au conseil d’administration des CFF, qu’il a présidé de 1993 à 1997.

