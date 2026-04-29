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La guerre des prix fait rage
Migros retire à nouveau des grandes marques et laisse ses rayons vides

Migros fait face à des pénuries dans ses rayons cosmétiques. En cause, des négociations de prix avec Procter & Gamble et L'Oréal. Rasoirs, shampooings et gels douche de marques célèbres sont presque introuvables dans certaines filiales.
Publié: il y a 9 minutes
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Rayons vides chez Migros. En illustration: le magasin de la gare Stadelhofen à Zurich.
Photo: Lecteur reporter
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Sven Schumann

«Malheureusement, cet article n’est actuellement pas disponible. Nous sommes en négociations avec le fournisseur.» C’est par ces affiches placées dans les rayons cosmétiques que Migros informe sa clientèle des pénuries actuelles. 

Ceux qui veulent acheter ces jours-ci des rasoirs, gels douche ou shampooings chez le géant orange doivent se contenter d’un choix réduit. En toile de fond: des négociations de prix avec Procter & Gamble et L'Oréal, comme l’a d’abord révélé Watson. Concrètement, les marques comme Garnier, Head & Shoulders, Pantene et Gillette ont presque disparu dans certaines filiales. 

Ce n’est pas la première fois que Migros retire des produits de ses rayons pour faire pression sur les prix. Peu avant Noël, des articles comme Kelloggs, Toblerone ou Pepsi avaient déjà disparu. Migros adopte une ligne dure et laisse volontairement des trous dans les rayons plutôt que de les combler avec ses propres produits. 

Durée indéterminée des pénuries

Les négociations sur les prix s’inscrivent dans la volonté de garantir des prix équitables et d’éviter de nouvelles hausses, explique une porte-parole à Blick. Elle justifie cette stratégie par des marges élevées de 15 à 20% exigées par les groupes. A l’inverse, «Migros opère avec moins de 2% et, en tant que coopérative, ne distribue ni dividendes ni bonus». Les économies seraient directement répercutées sur les prix.

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Il est encore impossible de dire combien de temps ces produits manqueront. Tout dépendra de l’issue des négociations. Lors du bras de fer avec Lindt & Sprüngli l’hiver dernier, un accord avait été trouvé en moins de deux mois, en faveur du groupe chocolatier.

Denner également concerné

En attendant, les clients peuvent se tourner vers les marques propres de Migros, indique la porte-parole. Celles-ci permettraient de compenser le manque de produits de marque et de continuer à proposer des alternatives de qualité.

Les négociations ont aussi des effets sur l’assortiment de Denner, filiale de Migros. Contacté, le discounter confirme que «certains produits de certaines marques peuvent être temporairement indisponibles». Il ne précise toutefois pas quels articles sont concernés.

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