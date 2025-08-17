Migros et Coca-Cola Suisse enterrent la hache de guerre. Le détaillant misera à nouveau sur des produits suisses pour son soda sucré. Les importations parallèles sont stoppées avec effet immédiat.

Migros et Denner s'entendent sur la guerre des prix avec Coca-Cola Suisse

Migros et Denner s'entendent sur la guerre des prix avec Coca-Cola Suisse

1/5 Bientôt, on pourra à nouveau acheter du Coca-Cola suisse à la Migros. Photo: Lecteur reporter

Milena Kälin

C'est désormais chose faite: Migros a convenu de nouveaux prix avec Coca-Cola Suisse. «Les négociations entre le groupe Migros et Coca-Cola HBC sont terminées», répond à Blick Prisca Huguenin-dit-Lenoir, responsable du service presse. A la mi-juillet, le distributeur était encore en pleines négociations.

Les prix du soda vont-ils donc augmenter chez Migros? Le géant de la distribution refuse d'en dire plus «pour des raisons de concurrence». Reste à savoir si Migros est capable de s'imposer pendant les longues négociations sur les prix. Sur Migros Online, une bouteille d'un demi-litre de Coca coûte actuellement 1,30 franc, soit le même prix que chez son concurrent Coop.

Plus d'importations parallèles

«Nous écoulons les stocks restants de lamarchandise importée avant que les rayons ne soient réapprovisionnés en Coca-Cola suisse», poursuit Prisca Huguenin-dit-Lenoir. Toutes les mesures, notamment les importations parallèles ou le retrait temporaire des listes, ont été levées avec effet immédiat.

Fanta et Sprite, également produits par Coca-Cola Suisse, n'étaient temporairement plus disponibles «via certains canaux de distribution». De même, la marque Valser est aussi mise en bouteille par Coca-Cola Suisse. Toutefois, Migros conservera dans sa gamme la limonade turque Uludag, le distributeur ne la présente pas comme un substitut au Coca-Cola. «Ces boissons font partie de sa gamme depuis plus de dix ans», souligne la porte-parole.

Accord avec Denner

Le PDG de Denner, Torsten Friedrich, avait déclaré en mai dernier: «Nous avons quitté la table des négociations avec Coca-Cola.» Mais le discounter enterre lui aussi la hache de guerre. Le nouvel accord s'applique à l'ensemble du groupe, y compris Migrolino, Migros Online et Denner.

Le distributeur a refusé de révéler si Migros se battait sur d'autres fronts pour faire baisser les prix: «Nous menons régulièrement des négociations sur les prix avec nos fournisseurs.» Migros investit chaque année 500 millions de francs en baisse de prix.