La guerre des prix entre Coca-Cola et les détaillants suisses continue de faire rage

1/6 Il y a régulièrement des trous dans les rayons de Coca-Cola à Migros, comme ici en janvier 2025. Photo: Leserreporter

Milena Kälin

Les rayons de boissons non alcoolisées sont toujours partiellement vides dans certaines enseignes Migros. Des bouteilles de Coca-Cola, notamment, manquent à l’appel. Le géant orange n’a-t-il toujours pas réussi à s’entendre avec Coca-Cola Suisse? «Les négociations avec le producteur suisse de Coca-Cola sont toujours en cours», explique Prisca Huguenin-dit-Lenoir, porte-parole de Migros, contactée par Blick. Elle n’en dira pas davantage sur l’état des discussions.

Des pénuries locales commencent à se faire sentir: «Dans certaines filiales, il peut y avoir des ruptures de stock concernant les bouteilles de 50 cl de Coca-Cola», précise-t-elle. Migros tente cependant d’offrir des alternatives, notamment en mettant à disposition des canettes de 33 cl dans les rayons réfrigérés. Récemment, le prix d’une bouteille de 50 cl a été abaissé, passant de 1,50 à 1,30 franc.

Pour assurer l’approvisionnement, Migros recourt à des importations parallèles. Les boissons énergétiques Monster, habituellement mises en bouteille par Coca-Cola Suisse, sont désormais importées de l’étranger. L’objectif est aussi d’éviter une hausse des prix pour les consommateurs. Mais cette solution n'est pas durable, avertit la porte-parole, car ces importations entraînent des coûts logistiques et administratifs importants.

Denner reprend les négociations

Du côté de Denner, les pourparlers ont également repris. Son directeur, Torsten Friedrich, avait pourtant déclaré fin mai dans une interview à Blick: «Nous avons un cas en cours avec Coca-Cola. Faute d’accord, nous avons quitté la table des négociations.»

Entre-temps, le dialogue a repris, comme le confirme un porte-parole. «Nos priorités restent d’offrir les meilleurs prix possibles à nos clients et de couvrir nos besoins, autant que possible, avec des produits fabriqués en Suisse.» Malgré ces efforts, Denner continue de s’approvisionner partiellement à l’étranger. Cela ne concerne pas seulement Coca-Cola, mais aussi les boissons Fanta et Sprite, toutes deux issues du portefeuille de marques du groupe Coca-Cola.

La guerre des prix n’empêche toutefois pas Denner de proposer des promotions. En ce moment, un pack de six bouteilles de 1,5 litre de Coca est vendu avec un rabais de 43%. Fanta, Sprite, Valser et Monster Energy bénéficient, eux aussi, de réductions, bien que toutes soient produites sous licence de Coca-Cola Suisse.

Interrogée par Blick, la filiale suisse du groupe Coca-Cola reste discrète sur l’avancement des négociations. Elle assure néanmoins qu’elle fait tout son possible pour que les produits fabriqués en Suisse continuent à être disponibles dans les rayons de Migros et Denner à l’avenir.