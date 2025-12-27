Migros se prépare pour sa plus grande expansion, d'après sa présidente Ursula Nold. La plupart de ses nouveaux magasins seront plus petits.

Robin Wegmüller

Migros a connu sa plus grande transformation ces dernières années. Elle s'est séparée de magasins spécialisés comme Do it + Garden, SportX, Melectronics et Micasa. Elle a aussi vendu Hotelplan, affectant 1300 collaborateurs. «A présent, les grands changements sont accomplis», a déclaré la présidente du géant orange Ursula Nold dans une interview à la «Schweiz am Wochenende».

Et maintenant, Migros veut repartir à plein régime. D'ici à 2029, le détaillant veut ouvrir 140 nouveaux magasins. «C'est la plus grande extension que l'entreprise ait jamais réalisée en si peu de temps», affirme Ursula Nold. Pour réaliser ce projet, l'entreprise a besoin de nouveaux employés. «Nous investissons de nouveau. Chaque année, nous embauchons plus de 1000 nouveaux collaborateurs.»

Des filiales plus petites

Le groupe aurait ouvert environ 1000 offres d'empois et 850 places d'apprentissage. Le manque de personnel qualifié se fait ressentir chez Migros – surtout parmi les boulangers, les bouchers, les chauffeurs de camion et au sein des métiers techniques, comme explique la présidente de Migros.

Les nouveaux magasins seront plus petits que ceux que nous connaissons, mais c'est pour une bonne raison. «Nous voulons nous rapprocher des gens, des quartiers. Nous atteindrons facilement quelque 200'000 ménages supplémentaires.» De plus, les commerces de petite taille deviennent plus populaires, selon Ursula Nold, car le comportement des consommateurs a changé. «De nos jours, de nombreux clients et clientes ne font plus de courses hebdomadaires, mais des achats plus fréquents et plus ciblés, souvent après le travail.»