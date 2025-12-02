Une étude de l'OCDE révèle que l'intégration des immigrés en Suisse est exemplaire. Avec un taux d'emploi de 77%, bien au-dessus de la moyenne de l'OCDE, la Suisse se distingue par la bonne formation et l'engagement linguistique des immigrés.

La Suisse serait un modèle d'intégration avec ses immigrés

ATS Agence télégraphique suisse

L'intégration des immigrés fonctionne bien en Suisse: telle est la conclusion d'une étude de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) publiée mardi.

Le taux d'emploi des immigrés en Suisse (77%) est largement supérieur à la moyenne de l'OCDE. En comparaison internationale, les immigrés y sont bien formés et s'efforcent activement d'apprendre une langue nationale. L'étude estime qu'il faut agir au niveau de l'intégration des femmes, qui ont plus de mal que les hommes à prendre pied sur le marché du travail.

Les immigrés sont des personnes nées à l'étranger et vivant aujourd'hui en Suisse. Trois quarts d'entre eux sont entrés dans le pays par le biais de la libre circulation de l'UE. L'étude a été réalisée sur mandat du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).