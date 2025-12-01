DE
Et ça devrait encore augmenter
La Suisse a mené à bien 2 tiers des expulsions décidées en 2024

Le Secrétariat d'Etat aux migrations annonce que 69% des 2446 personnes visées par une expulsion en 2024 ont quitté la Suisse. La majorité des expulsés étaient des hommes originaires d'Albanie, de Roumanie et d'Algérie, âgés de 25 à 34 ans.
Publié: il y a 28 minutes
Les départs enregistrés concernaient en écrasante majorité des hommes (93%), la plupart âgés de 25 à 34 ans.
Photo: JAN WOITAS
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Deux tiers des 2446 personnes ayant fait l'objet d'une décision d'expulsion en 2024 ont effectivement quitté la Suisse, indique lundi le SEM. Ce taux d'exécution va encore augmenter, d'autres expulsions étant prévues dans les semaines et mois à venir. Précisément, 69% des personnes ayant fait l'objet d'une décision d'expulsion en 2024 avaient quitté la Suisse à la fin du premier semestre 2025, précise le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Environ 40% des personnes ayant quitté la Suisse venaient d’Etats membres de l’UE ou de l’AELE et près de 60% étaient originaires d’un État tiers. Les principaux pays représentés étaient l’Albanie (247 personnes), la Roumanie (190) et l’Algérie (136). Ces départs concernaient à 93% des hommes, la plupart âgés de 25 à 34 ans.

En comparaison, 2250 personnes ont fait l’objet d’une décision d’expulsion exécutable en 2023. À la fin du premier semestre 2024, environ 73% d’entre elles avaient quitté la Suisse.

