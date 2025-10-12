Le vortex polaire au-dessus du pôle Nord sera probablement plus faible cet hiver que les années précédentes. Michael Eichmann, expert en météorologie, nous explique ce que cela pourrait signifier.

1/5 L'hiver sera-t-il vraiment froid ? Photo: keystone-sda.ch

Marian Nadler

Un énorme système de basse pression, appelé vortex polaire, tourne au-dessus du pôle Nord à une altitude de 20 à 30 kilomètres. Il se forme surtout en hiver, lorsque la stratosphère se refroidit fortement au-dessus de l'Arctique. Si le tourbillon est stable et puissant, il retient l'air polaire glacial au-dessus des latitudes nord et l'empêche de s'aventurer loin vers le sud. En bref, un vortex polaire puissant stabilise généralement le courant d'ouest et dirige ainsi l'air atlantique doux et humide vers l'Europe.

Mais si le vortex polaire est perturbé – par exemple par un réchauffement soudain de la stratosphère –, il peut perdre en stabilité ou même se scinder en deux. Le jet-stream – un axe de vent d'altitude très puissant, parcourant la terre d'ouest en est – s'affaiblit alors également, ce qui donne plus de marge de manœuvre aux zones de haute pression. Par conséquent, des masses d'air froid arctique peuvent soudainement atteindre l'Europe centrale.

Que signifie l'affaiblissement du vortex polaire pour la Suisse?

Comme le rapporte «wetter.at», le vortex polaire est, selon les modèles météorologiques actuels, nettement plus faible que les hivers précédents. Il est donc plus probable que l'air froid arctique s'étende jusqu'à la région alpine.

Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour la Suisse? C'est ce que Blick a voulu savoir auprès de l'expert de MeteoNews Michael Eichmann.

«Un modèle classique pour les vagues de froid hivernales»

«L'évolution du vortex polaire joue un rôle central dans les prévisions», explique le météorologue. Selon lui, les modèles actuels indiquent qu'il sera relativement faible au début de l'hiver.

Ce n'est toutefois pas une bonne nouvelle. «Si un réchauffement stratosphérique dit soudain se produit au cours de l'hiver, cela peut déstabiliser massivement le vortex polaire et diriger des masses d'air froid vers le sud», poursuit le météorologue. Il s'agit là d'un «modèle classique pour les vagues de froid hivernales de l'hémisphère nord».

Effets du vortex polaire divisé en Suisse. Photo: Screenshot

Un hiver plus froid et plus de chutes de neige

Certains modèles océaniques, tels qu'une anomalie plus chaude dans le Pacifique Nord combinée au phénomène La Niña – dans lequel les eaux de surface se refroidissent dans l'est du Pacifique et entraînent une modification des modèles de vent et de précipitations dans le monde entier – pourraient en outre favoriser des «répartitions de pression inhabituelles». Selon Eichmann, un regard sur des années comparables révèle que «de telles évènements ont souvent été associées à des hivers plus froids et à davantage de chutes de neige».

Conséquence: «La Suisse pourrait connaître des chutes de neige et des périodes de froid accrues, surtout en janvier et février».