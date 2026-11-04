La Confédération veut débloquer 19 millions de francs pour réparer les dégâts des intempéries de 2024 au Tessin, en Valais et aux Grisons. L’aide, soumise au Parlement, doit couvrir la moitié des coûts communaux non pris en charge.

La Suisse alloue 19 millions pour réparer les dégâts des intempéries de 2024

La Suisse alloue 19 millions pour réparer les dégâts des intempéries de 2024

La Confédération veut débloquer 19 millions de francs pour réparer les dégâts causés par les intempéries au Tessin, en Valais et aux Grisons en 2024. Elle a adopté mercredi le message qui passera devant le Parlement. Cette aide sera versée grâce à une loi à durée déterminée. Elle sera en vigueur jusqu'en 2031.

Cette aide fédérale doit couvrir la moitié des coûts non couverts incombant aux communes, précise le gouvernement dans un communiqué. Elle est conditionnée à une participation comparable des cantons.

Des coûts sous-estimés?

2024 a été une année noire pour le sud de la Suisse. Dix personnes ont perdu la vie, trois personnes sont encore portées disparues. Et les infrastructures ont été fortement endommagées.

Le projet a été globalement bien reçu en consultation. Les cantons du Tessin et du Valais ont toutefois estimé des coûts plus élevés pour remettre en état les routes et bâtiments endommagés.