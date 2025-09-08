Dernière mise à jour: il y a 14 minutes

L'été semble avoir plié bagage pour cette année. Mais grâce aux températures douces attendues à certains moments cette semaine, il sera encore possible de s'assoir en terrasse. Enfin… s'il ne pleut pas.

Une semaine à oublier... mais tout n'est pas perdu pour le week-end

Une semaine à oublier... mais tout n'est pas perdu pour le week-end

1/5 Ce lundi est marqué par un temps changeant, un peu partout en Suisse. Photo: Keystone

Angela Rosser

Après un week-end ensoleillé avec des températures douces et même parfois chaudes, la semaine a débuté sous un ciel changeant. Si l'est du pays profite d’un temps plutôt clément ce lundi, ailleurs le début de semaine est marqué par l'apparition de nuages, en raison d'une faible perturbation arrivant par l’ouest.

Par endroits, ces nuages pourraient même donner lieu à quelques averses, explique Michael Eichmann, météorologue chez MeteoNews. La perturbation devrait toutefois progressivement se dissiper, laissant place à des éclaircies. Dans les Alpes et vers le Jura, il faudra néanmoins compter sur quelques averses en fin d’après-midi ou en soirée. Sur le Plateau, les températures atteindront 21 à 22 degrés au cours de la journée.

Nuit douce et front froid le matin

Dans la nuit de lundi à mardi, il fera un peu plus chaud que la nuit précédente, avec des températures avoisinant les 14 degrés, ceci en raison de la couverture nuageuse. «On pourra au moins bien aérer les logements», assure Michael Eichmann.

Mais pour ceux qui doivent partir tôt au travail, mieux vaut prendre une veste, voire un imperméable. Et pour cause. Une perturbation froide devrait arriver par l’ouest, apportant de la pluie et quelques éclairs. Selon Michael Eichmann, ce front froid se déplacera ensuite dans la journée vers le centre et l'est de la Suisse, donnant lieu là aussi à des précipitations.

Un mercredi compliqué

Le pic le plus désagréable de la semaine sera atteint mercredi, du moins sur le plan de la météo. Une dépression venue de Méditerranée apportera de la pluie et même, dans le cas du Tessin, des orages. «Le temps s’annonce assez morose, il ne faudra pas trop compter sur les activités en extérieur», prévient Michael Eichmann. Les températures ne seront pas non plus à la fête: en l'absence de soleil, elles auront de la peine à dépasser les 20 degrés.

Jeudi, la situation devrait s’améliorer, avec un temps plus clément des températures très légères hausses. Mais inutile d’espérer des conditions estivales en cette semaine. «Globalement, il n’y a pas grand-chose à attendre de cette période», résume Michael Eichmann.

Au revoir le plein été

La météo de ce week-end pourrait être meilleure… ou pire, explique Michael Eichmann. Pour l’instant, les prévisions laissent penser que le dimanche sera plus agréable que le samedi. Le risque de pluie pourrait être légèrement plus élevé samedi, tandis que le dimanche devrait rester sec, selon les prévisions actuelles. Mais attentions, celles-ci sont susceptibles d'évoluer.

Ce qui est certain, c'est que le scénario de cette semaine typique de transition entre la fin de l’été et l’automne météorologique. Pour les férus de fraicheur et les amoureux de la saison froide, la meilleure période de l’année semble avoir commencé. A moins qu’une surprise ne se produise et que l’été fasse un retour inattendu.