De violents orages se sont abattus sur la Suisse dans la nuit de lundi à mardi. Un premier bilan montre que les rafales de vent ont atteint des valeurs sensationnelles sur le Plateau. Au total, 3500 éclairs ont été enregistrés.

1/10 Mardi, une violente cellule orageuse a traversé la Suisse. Photo: Meteo Suisse

Janine Enderli

Un toit d’école arraché, des coupures de courant, des inondations et des arbres déracinés. Dans la nuit de lundi à mardi, de violents orages ont traversé la Suisse. Beaucoup de citoyens ont certainement eu du mal dormir, tant les intempéries ont été intenses.

«Je n’avais rien vu de tel depuis la tempête Lothar en 1999», nous écrit un lecteur à propos des orages qui ont frappé Horgen (ZH). Le premier bilan publié par le service météorologique MeteoNews lui donne raison: les rafales ont été particulièrement fortes sur les rives du lac de Zurich.

Des communes durement touchées

A Wädenswil (ZH), les vents ont atteint 85 km/h, plaçant la commune en troisième position au niveau national. A Meilen, la tempête a emporté le toit provisoire d’une école. «Nous avons été frappés de plein fouet», raconte une lectrice de Blick.

A Schmerikon (SG), des rafales proches de 90 km/h ont balayé la commune, qui arrive en tête du classement établi par MeteoNews (stations de montagne exclues). Le graphique montre que toutes les régions de Suisse ont été concernées. Le record revient toutefois au Säntis, où les rafales ont atteint 101 km/h.

Police et pompiers dépêchés

Partout, pompiers et policiers ont été sollicités à de nombreuses reprises. Dans le canton de Lucerne, la police a enregistré une quarantaine d’interventions, principalement pour des arbres tombés sur la chaussée et des caves, garages ou passages souterrains inondés.

A Zoug, un échafaudage s’est effondré sur plusieurs voitures, provoquant d’importants dégâts matériels. Les pompiers ont aussi dû dégager d’autres arbres et branches menaçant la sécurité.

Des milliers d'éclairs

Les orages ont également été marqués par une intense activité électrique: près de 3500 éclairs ont été recensés. A Uster, il est tombé 18,5 millimètres de pluie en dix minutes, selon MétéoSuisse. «Une ligne orageuse exceptionnellement durable et puissante traverse la Suisse», a indiqué le service météorologique.

Quant à la suite de la journée, ce matin devrait être encore très nuageux avec des averses résiduelles sur la Suisse romande, selon MétéoSuisse. Puis les précipitations devraient se calmer dans l'après-midi, n'excluant pas quelques gouttes dans la soirée. Aucune alerte météorologique n'est à prévoir.