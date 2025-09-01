Publié: il y a 23 minutes

L'automne météorologique débute officiellement ce lundi en Suisse. Selon MeteoNews, l'été tel qu'on l'imagine est terminé, avec des températures maximales de 25 degrés prévues pour les jours à venir et un temps changeant.

L'été a-t-il fait ses adieux à la Suisse pour de bon?

Les feuilles changent de couleur, les températures baissent et les citrouilles apparaissent sur les étals: ce lundi marque officiellement le début de l’automne – du moins selon la définition météorologique. Mais l’été a-t-il vraiment tiré sa révérence ou jouera-t-il encore les prolongations? Blick fait le point.

1 L’été est-il vraiment terminé?

Oui, du moins tel que nous l’imaginons. Certes, des journées très chaudes restent théoriquement possibles si la situation météorologique s’y prête. Mais selon le météorologue Quirin Beck de MeteoNews, «les modèles actuels indiquent clairement que nous pouvons définitivement dire adieu cette année à une journée de canicule et à l’été tel que nous l’imaginons, avec un soleil radieux et des températures élevées», explique-t-il à Blick.

2 Qu’est-ce qui nous attend la semaine prochaine?

Le temps sera à nouveau changeant. Lundi, les températures devraient avoisiner les 20 degrés, avec un ciel maussade et humide sur l’ensemble du pays. «Cette perturbation se déplace d’ouest en est et apporte des averses répétées dans toutes les régions», précise Quirin Beck.

Mardi et mercredi, la météo restera variable, avec une alternance de phases ensoleillées et d’averses, pour des températures comprises entre 22 et 23 degrés. L'évolution pour la suite de la semaine demeure incertaine à ce stade.

3 Quelle température peut-il encore faire?

«Dans les jours à venir, nous atteindrons tout au plus 25 degrés», indique Quirin Beck. La journée la plus agréable de la semaine devrait être jeudi, mais des averses sont possibles en fin d’après-midi.

Il n'y a donc pas de vrai retour de l’été en perspective: «Une situation anticyclonique stable avec beaucoup de soleil n’est pas en vue pour le moment», souligne l’expert. En clair: pour ceux qui n'ont pas profité de la météo ce week-end, il est désormais trop tard.

4 Faut-il craindre des orages?

Aucun gros orage n'est annoncé, mais de fortes pluies sont à prévoir dans certaines régions. «On ne peut certes pas parler d’intempéries, mais les précipitations seront localement intenses, surtout dans le sud», explique Quirin Beck.

5 Le sud de l’Europe connaîtra-t-il une nouvelle vague de chaleur?

Bonne nouvelle pour ceux qui envisagent encore un départ en vacances: dans le bassin méditerranéen, les températures dépassent toujours les 30 degrés. La barre des 40 degrés ne devrait à priori pas être franchie, mais des températures à «35 degrés sont certainement possibles», estime Quirin Beck.

Ce beau temps devrait surtout concerner la péninsule ibérique et l’est de la Méditerranée. En revanche, «la partie nord de l’Italie restera sous l’influence d’une zone de basse pression avec un front froid dans les prochains jours», prévient-il. Autrement dit: un week-end de dernière minute au sud reste une option… mais pas partout.