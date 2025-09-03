DE
Voici comment vous protéger
La foudre a pris ce canton mi-alémanique mi-romand pour cible

Le canton de Berne a été le plus frappé par la foudre durant l'été 2025, rapporte MeteoNews. En cas d'orages, veillez à vous éloigner des objets conducteurs d'électricité, au risque de vous faire foudroyer, comme explique Ouest France.
Publié: il y a 40 minutes
Le canton de Berne a enregistré 23'371 éclairs pendant l'été 2025, suivi des Grisons avec 21'308 éclairs, selon MeteoNews
Photo: KEYSTONE
ATS Agence télégraphique suisse et Luisa Gambaro

Le ciel ne lui est pas encore tombé sur la tête, mais la foudre s'est tout de même acharnée sur ce canton mi-romand mi-alémanique. En effet, le canton de Berne a enregistré 23'371 éclairs pendant l'été 2025, selon MeteoNews ce mercredi 3 septembre. 

Le Valais arrive en 8ème position (8256), suivi du canton de Vaud (6962). Le Jura est en 15ème position (4213), Neuchâtel en 16ème position (4213), et Fribourg et Genève sont à la traîne, avec respectivement 2899 et 341 éclairs enregistrés pendant l'été. 

A ne pas faire en cas d'orage

Au total, l'été 2025 a été mois orageux que les cinq dernières années. Si la densité de foudroiement (fréquence des orages selon la surface du canton) est plus élevée à Appenzell et Nidwald, Berne reste le canton numériquement le plus touché, notamment à cause de sa taille. 

Alors s'il y a bien une chose à faire en cas d'orage, c'est de rester chez vous et vous éloigner de tous objets conducteurs, y compris la gamelle de votre chien. Frappé par la foudre et mort sur le coup ce samedi 30 août, ce sexagénaire italien n'aura malheureusement pas droit à une seconde chance. 

D'après les enquêteurs, l'homme tenait dans ses mains la gamelle en métal de son chien, qui a probablement servi de conducteur d'électricité, rapporte Ouest France ce mercredi 3 septembre.

