Publié: il y a 40 minutes

Le canton de Berne a été le plus frappé par la foudre durant l'été 2025, rapporte MeteoNews. En cas d'orages, veillez à vous éloigner des objets conducteurs d'électricité, au risque de vous faire foudroyer, comme explique Ouest France.

La foudre a pris ce canton mi-alémanique mi-romand pour cible

Le canton de Berne a enregistré 23'371 éclairs pendant l'été 2025, suivi des Grisons avec 21'308 éclairs, selon MeteoNews Photo: KEYSTONE

Le ciel ne lui est pas encore tombé sur la tête, mais la foudre s'est tout de même acharnée sur ce canton mi-romand mi-alémanique. En effet, le canton de Berne a enregistré 23'371 éclairs pendant l'été 2025, selon MeteoNews ce mercredi 3 septembre.

Le Valais arrive en 8ème position (8256), suivi du canton de Vaud (6962). Le Jura est en 15ème position (4213), Neuchâtel en 16ème position (4213), et Fribourg et Genève sont à la traîne, avec respectivement 2899 et 341 éclairs enregistrés pendant l'été.

A ne pas faire en cas d'orage

Au total, l'été 2025 a été mois orageux que les cinq dernières années. Si la densité de foudroiement (fréquence des orages selon la surface du canton) est plus élevée à Appenzell et Nidwald, Berne reste le canton numériquement le plus touché, notamment à cause de sa taille.

Alors s'il y a bien une chose à faire en cas d'orage, c'est de rester chez vous et vous éloigner de tous objets conducteurs, y compris la gamelle de votre chien. Frappé par la foudre et mort sur le coup ce samedi 30 août, ce sexagénaire italien n'aura malheureusement pas droit à une seconde chance.

D'après les enquêteurs, l'homme tenait dans ses mains la gamelle en métal de son chien, qui a probablement servi de conducteur d'électricité, rapporte Ouest France ce mercredi 3 septembre.