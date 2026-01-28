Le mois de janvier pourrait bien tirer sa révérence après un final teinté de blanc. La neige devrait en effet faire son grand retour dans plusieurs régions du pays, et ce dès mercredi.

Avis aux skieurs! La neige va faire son grand retour en Suisse

Alors que les relâches ont déjà commencé dans certains cantons, les flocons se sont faits de plus en plus rares au cours du mois écoulé. Plusieurs stations de ski ont même commencé à souffrir du manque de neige. Mais la Suisse s’apprête désormais à retrouver son manteau blanc.

Une dépression devrait en effet affecter la météo cette semaine. «Mercredi matin, l’est du pays bénéficiera encore de l’effet du foehn. Mais au plus tard à la mi-journée, celui-ci faiblira, permettant aux précipitations de s’étendre vers l’est et le nord», explique à Blick le météorologue Quirin Beck de MeteoNews. Ce phénomène devrait avoir pour conséquence le retour tant attendu de l'or blanc.

Avec des températures comprises entre 1 et 4 degrés, les conditions seront en effet favorables aux chutes de neige mercredi. Selon le spécialiste, la limite pluie-neige se situera entre 500 et 800 mètres au nord des Alpes, et entre 800 et 1200 mètres au sud. «En montagne, on peut s’attendre à 20 à 30 centimètres de neige fraîche. En plaine, les quantités resteront modestes, entre 2 et 5 centimètres.»

Les régions les plus basses en altitude touchées

Même les régions les plus basses en altitude pourraient voir tomber quelques «flocons humides», précise Quirin Beck. «Il ne faut toutefois pas s’attendre à un paysage hivernal tout blanc en plaine. Un léger saupoudrage n’est cependant pas exclu.» Les chances de voir la neige tenir seront meilleures dans les zones légèrement surélevées.

Des chutes plus importantes sont attendues surtout au Tessin et dans le sud des Grisons, où la prudence est de mise. L’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF) met en garde contre un danger d’avalanches marqué dans le sud du pays. Le degré de danger 3 s’applique au Tessin ainsi qu’à certaines régions des Grisons et du Valais. Dans les Préalpes, un danger de degré 2 est annoncé.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la limite pluie-neige baissera encore, mais les précipitations faibliront. Les quantités attendues restent globalement limitées, souligne le météorologue. «Il ne faut donc pas s’attendre à un chaos majeur sur les routes.»

Durant le week-end, les températures grimperont jusqu’à 7 à 8 degrés dans le sud, annihilant définitivement les chances d'enneigement en plaine. La météo s’annonce mitigée samedi, avec un mélange de nuages, d’éclaircies et de pluie, tandis que le dimanche devrait rester en grande partie sec. Le début de la semaine suivante pourrait être lui aussi plutôt sec.