DE
FR

La douceur de février était inhabituelle
Ressortez les manteaux… On va perdre dix degrés dès samedi!

Après plusieurs semaines très douces, une chute des températures est prévue pour ce weekend. La limite de la neige pourrait s'abaisser à 1000 mètres, bien que la situation reste très incertaine.
Publié: il y a 38 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 18 minutes
1/2
Après un mois de février anormalement doux, les températures plus froides de la fin de semaine marquent un retour à la normale.
Photo: Keystone
Capture d’écran 2024-09-17 à 11.24.33.png
Ellen De MeesterJournaliste Blick

Le printemps nous a offert un véritable teasing, en février, avec des températures d'une douceur record. Mais cet avant-goût ensoleillé est malheureusement voué à s'achever dès le weekend: si vous avez jeté un oeil à votre application météo, vous aurez sans doute remarqué des prévisions soudainement plus froides, avec une transition plutôt brusque en fin de semaine. 

On pourrait effectivement perdre une dizaine de degrés entre vendredi et samedi, avec des températures maximales oscillant entre 7 et 8 degrés ce weekend, alors que la limite des chutes de neige pourrait s'abaisser à 1000 mètres. Un choc brutal, après les 15-18 degrés auxquels nous a généreusement habitués le début du mois de mars. 

Selon Vincent Devantay, météorologue à MeteoNews, la situation reste toutefois incertaine: «Il est un peu tôt pour prédire l'intensité de cette dégradation et du froid, commente-t-il. Mais il faut bien comprendre que c'était surtout la douceur de ces dernières semaines qui était inhabituelle, avec 4 degrés supérieurs à la norme depuis une quinzaine de jours, et très peu de gel, même durant la nuit. On n'est que le 9 mars, après tout: il n'est pas exclu que nous vivions un retour du froid avec, possiblement, des épisodes de neige en avril, comme c'était le cas l'année dernière.» 

A lire aussi
Le millésime 2025 s'annonce «remarquable», grâce à une bonne météo
Viticulture
Le millésime 2025 s'annonce de bonne qualité
Le mois de février a été l'un des plus chauds que la Suisse ait connus
MeteoNews s'alarme
Le mois de février a été l'un des plus chauds que la Suisse ait connus

La nature était pourtant déjà au printemps

Or, encouragée par un hiver doux et une fin d'hiver clémente, la nature a pris les devants: bourgeons et fleurs commencent à éclore, alors que l'hiver calendaire n'est pas officiellement terminé. «Cela devient presque une habitude, chaque année, observe Vincent Devantay. La végétation se réveille de plus en plus rapidement, en raison du changement climatique. Actuellement, elle a deux bonnes semaines d’avance et même les abricotiers commencent déjà à fleurir». 

Mais pas de panique: aucune forte gelée, ni températures négatives ne sont annoncées pour le moment, signifiant que la végétation n'a pas trop de soucis à se faire. «Mais cet épisode ne sera peut-être pas le seul», prévient notre expert. Il suffit en effet que les courants basculent au Nord pour que des masses d'air occasionnent une chute de températures, comme cela s'est produit ces dernières années. 

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

A quoi faut-il s'attendre cette semaine?

Bien que la situation reste incertaine, on peut s'attendre à un temps plus nuageux mardi et mercredi, esquissant un changement progressif par rapport à la douceur de ce lundi 9 mars. «Le temps devrait néanmoins rester sec dans l'ensemble, hormis quelques averses le long du Jura, avec des températures toujours au-dessus des normales de saison», indique le météorologue. Une perturbation pourrait intervenir dans la nuit de mercredi à jeudi, mais elle devrait passer largement inaperçue. 

Jeudi et vendredi devraient rester largement ensoleillés, secs et doux. Le basculement vers un temps moins printanier pourrait être plus marqué dès samedi, annonçant des conditions plus variables pour la semaine prochaine, avec des températures plus froides: «Mais il ne s'agira pas d'une anomalie thermique, conclut Vincent Devantay. Au contraire, on revient juste aux normes de saison.»

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un chat peut-il sautiller?
Présenté par
Un chat peut-il sautiller?
«Blacky» remplace le lapin de Pâques chez Brack
Un chat peut-il sautiller?
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Présenté par
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Pourquoi ce propriétaire a agi à temps pour son chauffage
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Présenté par
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Tom Reulein, chef de mission
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière».
Calme et concentration aux heures de pointe
Présenté par
Calme et concentration aux heures de pointe
Leadership innovant
Calme et concentration aux heures de pointe
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus