Danger sur les pistes!
Après la tempête Nils, à quelle météo faut-il s'attendre ce week-end?

Si vous espériez un weekend tranquille, ce sera pour une autre fois. Une nouvelle dépression va dicter le temps en Suisse.
Publié: il y a 42 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 34 minutes
La tempête Nils a traversé l'Europe occidentale et la Suisse a aussi été touchée, mais dans une moindre mesure.
Photo: Capture d'écran / X
Janine Enderli

Entre les morts, les dégâts et les coupures de courant, la tempête Nils a fortement touché nos pays voisins, notamment la France qui met a mis en garde contre un danger de mort dans plusieurs régions. De même, en Espagne, plus précisement en Catalogne, le gouvernement a déclenché l'alerte rouge à cause des vents extrêmes et fermé les écoles par précaution. Des rafales ont aussi été enregistrées à Majorque.

Le centre de la tempête s'est ensuite déplacé vers le nord de l'Allemagne et la Suisse a dû faire face à de fortes rafales de vent entre mercredi et jeudi. Le temps s'est finalement calmé vendredi, avec même quelques éclaircies. «Ce sera définitivement la phase la plus agréable de ces prochains jours», explique Klaus Marquardt de MeteoNews. Car une nouvelle dépression, nommée Oriana, se développe au sud des Alpes et va engendrer un retour d'est durant le week-end. Dès samedi, la nébulosité augmentera à nouveau et des précipitations sont à prévoir durant l'après-midi. Quelque flocons sont même attendus à basse altitude en soirée. 

«Pas idéal pour les skieurs»

En montagne, la neige tombera en abondance ces prochains jours. Mais cette «situation n'est pas idéale pour les skieurs», nuance toutefois Klaus Marquardt, ajoutant que le risque d'avalanche reste élevé, surtout en Valais. La Confédération met en garde contre un danger d'avalanche de niveau 4. En d'autres termes, même quelques skieurs peuvent déclencher des coulées. «Pour les amateurs de sports d'hiver, le mot d'ordre est: restez sur les pistes sécurisées!»

Après une brève accalmie dimanche, une nouvelle perturbation devrait aborder la Suisse la nuit suivante et de la neige pourra aussi tomber en plaine. «Cependant, il pleuvra à nouveau dans le courant de la journée de lundi, car la limite des chutes de neige remontera». Et la suite ne s'annonce guère radieuse, à l'occasion des vacances scolaires pour de nombreux élèves romands. Car le reste de la semaine devrait être relativement perturbé, prévient le spécialiste. 

