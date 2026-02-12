La tempête Nils a balayé le sud de la France ce jeudi, privant 850'000 foyers d'électricité. Les rafales ont dépassé les 160 km/h et un chauffeur a trouvé la mort près de Dax.

AFP Agence France-Presse

Quelque 850'000 foyers étaient privés d'électricité jeudi matin avec le passage de la tempête Nils qui balaye le sud de la France avec des vigilances rouges aux crues sur la Garonne, aux vents violents dans l'Aude et aux avalanches en Savoie, a annoncé le gestionnaire de réseau Enedis. Les régions les plus touchées sont la Nouvelle-Aquitaine (485'000 foyers) et l'Occitanie (318'000), a précisé Enedis dans son point de situation de 6h00.

L'opérateur a déclenché sa Force d'intervention rapide électricité (Fire), mobilisant 360 personnels, pour rejoindre «les régions les plus impactées». Dès mercredi soir, 1000 techniciens Enedis et 400 salariés des entreprises prestataires avaient été «pré-mobilisés» pour intervenir «dès que les conditions le permettront».

Un chauffeur de poids lourd décède

La tempête a fait au moins un mort à ce stade, un chauffeur de poids lourd tué dans un accident après une chute de branche d'arbre, près de Dax dans les Landes, où des rafales ont dépassé 160 km/h dans la nuit, a indiqué la préfecture.

L'accident, qui s'est produit dans la nuit de mercredi à jeudi sur un axe à quatre voies près de Dax, «est lié à une chute de branche d'arbre», a déclaré à l'AFP un porte-parole de la préfecture, confirmant une information du quotidien Sud-Ouest. Les Landes étaient placées en vigilance orange aux vents violents et des rafales ont été mesurées dans la nuit à 162 km/h à Biscarrosse sur le littoral et 136 km/h à Mont-de-Marsan dans les terres.