«Sur une échelle dans son jardin»
La tempête Nils a fait un deuxième mort en France

La tempête Nils a causé un deuxième décès en France, dans le Tarn-et-Garonne. Le bilan s’élève à deux morts, cinq blessés graves et 21 blessés légers.
Publié: il y a 23 minutes
Photo: keystone-sda.ch
AFP Agence France-Presse

La tempête Nils a fait un deuxième mort en France, dans le Tarn-et-Garonne, a annoncé vendredi la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon sur TF1.

Maud Bregeon a évoqué une personne qui était «sur une échelle dans son jardin» sans davantage de détails. Un routier de 55 ans avait été mortellement atteint par une branche qui a traversé son pare-brise jeudi.

Selon une source gouvernementale, cinq blessés graves et 21 blessés légers sont également à déplorer dans cette tempête qui a suscité 4500 interventions des services de secours.

