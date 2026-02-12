Enedis mobilise 3000 techniciens pour rétablir l'électricité à 900'000 foyers coupés par la tempête Nils. Les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine sont particulièrement touchées, avec des interventions compliquées par vents violents et inondations.

AFP Agence France-Presse

Le gestionnaire de la distribution d'électricité Enedis a annoncé jeudi mobiliser 3000 personnes sur le terrain, soit le double de son dispositif initial, pour rétablir le courant dans les 900'000 foyers privés d'électricité après le passage de la tempête Nils. «On a 1500 techniciens qui avaient été prémobilisés grâce aux prévisions météorologiques, qui sont à pied d'oeuvre sur le terrain, et on renforce le dispositif pour le porter à 3000 personnes aptes à effectuer les réparations», a déclaré lors d'un point presse Hervé Champenois, directeur de crise d'Enedis. Quelque 900'000 clients d'Enedis étaient privés d'électricité en fin de matinée, principalement dans les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine.

«Grâce aux prévisions météo que nous avons eues, dès mardi, nous avons pu prémobiliser des renforts et nous avons donc 1000 techniciens salariés d'Enedis qui sont présents pour les réparations, avec 400 techniciens d'entreprises, prestataires, dont des élagueurs pour aider à la découpe des arbres qui peuvent entraver les réparations», a indiqué Hervé Champenois.

Tempête «exceptionnelle»

Mais la tempête, qu'il a qualifiée de «tout à fait exceptionnelle», présente finalement «une étendue qui est plus large que ce que l'on avait au tout départ, et c'est pour ça que l'on renforce le dispositif que l'on a pu mettre en place», a-t-il expliqué. Outre les moyens humains, 170 kits de matériel ont été acheminés sur le terrain, tandis que «200 groupes électrogènes et des hélicoptères sont en attente d'autorisation» pour partir en intervention, a précisé Hervé Champenois.

Il a rapproché cet événement de la tempête Ciaran, qui avait ravagé le nord-ouest de la France en novembre 2023, privant 1,2 million de foyers de courant au plus fort de l'événement, en Bretagne et Normandie. Comme Ciaran, la tempête Nils «cumule des vents très forts», qui provoquent des chutes d'arbres «et des pluies intenses», entraînant des inondations susceptibles de «compliquer les dépannages», a souligné Hervé Champenois.

Durant la nuit de mercredi à jeudi, ses équipes ont «effectué des manoeuvres qui ont, à distance, permis de réalimenter les premiers clients touchés par la tempête», a-t-il signalé. Appelé à faire un pronostic sur le rétablissement de l'électricité dans l'ensemble des foyers coupés, Hervé Champenois ne s'est pas prononcé, l'événement étant «toujours en cours, en particulier en Occitanie».