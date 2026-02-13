AFP Agence France-Presse
Quelque 450'000 foyers sont toujours privés d'électricité vendredi matin après le passage de la tempête Nils qui a balayé le Sud-Ouest la veille, a annoncé le gestionnaire de réseau Enedis.
«Enedis a réalimenté 50% des 900'000 clients qui étaient privés d'électricité», a-t-il écrit dans un point de situation à 06h. Les régions les plus touchées sont la Nouvelle-Aquitaine (292'000 foyers) et l'Occitanie (153'000 foyers), a précisé Enedis.
