Tempête Nils
Plus 450'000 foyers toujours privés d'électricité en France

La tempête Nils a privé jusqu’à 900'000 foyers d’électricité en France. Vendredi matin, 450'000 restaient sans courant, surtout en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, selon Enedis.
Publié: il y a 24 minutes
La tempête Nils a balayé une partie de la France, laissant 900'000 foyers sans électricité.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Quelque 450'000 foyers sont toujours privés d'électricité vendredi matin après le passage de la tempête Nils qui a balayé le Sud-Ouest la veille, a annoncé le gestionnaire de réseau Enedis.

«Enedis a réalimenté 50% des 900'000 clients qui étaient privés d'électricité», a-t-il écrit dans un point de situation à 06h. Les régions les plus touchées sont la Nouvelle-Aquitaine (292'000 foyers) et l'Occitanie (153'000 foyers), a précisé Enedis.

