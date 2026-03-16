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Foehn, bise et soleil
Après un week-end enneigé, que nous réserve ce début de semaine?

L'hiver s'est montré sous son jour le plus glacial en Suisse ce week-end, avec de la neige et du gel. Les températures douces devraient désormais faire leur grand retour.
Publié: il y a 23 minutes
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Après un week-end riche en neige, le printemps devrait doucement revenir.
Photo: Leserreporter / Hansjörg Egger
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Janine Enderli

L’hiver a brièvement refait parler de lui ce week-end. Dans certaines régions de Suisse, de fortes chutes de neige ont été observées et les températures ont nettement chuté. Le début de semaine s’annonce encore froid, mais le printemps devrait peu à peu reprendre ses droits.

La journée de lundi a débuté avec un mélange de soleil et de nuages de plus en plus denses. «En soirée, des précipitations pourraient toucher par endroits les Alpes orientales», indique MeteoNews sur X.

Les températures sont restées particulièrement basses le matin. En plaine, les valeurs n'ont jamais passé le cap les 10 degrés, tandis qu’en montagne elles sont même passées sous la barre des zéro degrés par endroits. MétéoSuisse a émis une alerte au gel de niveau 2 (danger modéré) pour une grande partie du pays. Du gel au sol est attendu. Les plantes, elles, devraient être épargnées

Remontée des températures

Lundi dans l'après-midi, les températures atteindront entre 7 et 11 degrés, avec un vent d’ouest modéré, plus marqué en altitude. Au sud des Alpes, un foehn venu du nord apportera un temps ensoleillé et nettement plus doux, avec des températures pouvant grimper jusqu’à 19 degrés.

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Mardi, les derniers nuages résiduels à l’est devraient rapidement se dissiper, laissant place à un temps de plus en plus ensoleillé accompagné localement d’une faible bise. «Les températures deviendront printanières, avec 12 à 14 degrés et une bise légère», explique Michael Eichmann de MeteoNews. Au sud, le soleil dominera également, le mercure pouvant atteindre 17 degrés.

Les premières prévisions indiquent par ailleurs que la situation pourrait rester stable et ensoleillée durant le week-end. Ceux qui souhaitent profiter une dernière fois des pistes de ski pourraient bien en avoir l’occasion. Le temps restera toutefois changeant dans les prochains jours, un phénomène typique de cette période de l’année.

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