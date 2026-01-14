DE
FR

Petit et discret
Menacé en Suisse, le vairon élu poisson de l’année 2026

Discret mais emblématique, le vairon a été élu poisson de l’année 2026 par la Fédération suisse de pêche. Si l’espèce reste répandue, certaines variétés disparaissent déjà, faute de protection adaptée dans des cours d’eau dégradés.
Publié: 11:20 heures
|
Dernière mise à jour: 11:22 heures
1/2
Le vairon se déplace en banc, surtout dans les lacs de montagne (image d'illustration).
Photo: Jonas Steiner
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le vairon a été élu poisson de l'année 2026. La Fédération suisse de pêche (FSP) a choisi de mettre à l'honneur ce petit poisson discret, qui tend à disparaître de certains cours d'eau suisses. Le vairon reste toutefois une espèce répandue dans le pays, indique la fédération mercredi dans un communiqué. On le trouve en nombre surtout dans les lacs de montagne.

Le nombre de types de vairons, et leurs besoins distincts, expliquent la disparition de ce poisson dans certains cours d'eau. La FSP recense au moins quatre espèces vivant en Suisse. Cette distinction n'a longtemps pas été faite. «Certaines espèces de vairons risquent donc de disparaître, car nous ne comprenons pas leurs besoins et ne pouvons donc pas les protéger de manière adéquate», écrit la fédération.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Articles les plus lus
    Articles les plus lus