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Initiative acceptée
Vers l'autorisation de la publicité politique pour certains médias suisses

Les médias privés sans redevance en Suisse pourraient bientôt diffuser des publicités politiques. La commission des Etats a accepté, le 30 octobre 2026, une proposition pour lever cette interdiction.
Publié: il y a 1 minute
Les radios et télés privées suisses pourraient avoir le droit aux spots politiques.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Les stations de radio et de télévision privées sans quote-part de la redevance devraient être autorisées à faire de la publicité à caractère politique. La commission des télécommunications du Conseil des Etats donne suite à une initiative en ce sens.

Aujourd'hui, les radios et les télévisions, privées ou publiques titulaires d'une concession, ont interdiction de faire de la publicité à caractère politique. Or, la publicité de ce type est permise en ligne et dans la presse papier, indique vendredi la commission du National à l'origine du texte.

Autoriser la publicité à caractère politique comblerait une lacune sur un marché publicitaire âprement disputé. Cela générerait des recettes supplémentaires considérables pour les radios et les télévisions privées, qui gagneraient ainsi en compétitivité.

Essor de la pub politique

Par 6 voix contre 4, la commission du Conseil des Etats est finalement entrée en matière, indiquent vendredi les services du Parlement. Elle accepte de lever l'interdiction pour les stations sans quote-part de redevance.

L'essor de la publicité à caractère politique sur Internet et sur les réseaux sociaux et la convergence toujours plus forte des différents médias font que l'interdiction de la publicité qui est faite aux radios et aux télévisions privées n'a plus aucun sens.

En revanche, la commission est d’avis que l’interdiction de la publicité à caractère politique doit continuer de s’appliquer aux radios et aux télévisions financées par des redevances.

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