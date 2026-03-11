DE
FR

Ecouter les besoins du public
Roger Elsener est le nouveau directeur de la radio-télévision alémanique

Roger Elsener devient directeur de SRF, la radio-télévision alémanique, dès 2026. Nicolas Pernet et Moritz Stadler rejoignent également l'équipe dirigeante.
Publié: il y a 55 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 45 minutes
1/2
Avec ces nominations, la SSR entend amener «une force d'innovation numérique, une excellence opérationnelle et une compréhension aiguë du service public et des besoins du public». (Image d'illustration)
Photo: ANTHONY ANEX
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil d'administration de la SSR a nommé Roger Elsener au poste de directeur de la radio-télévision publique alémanique SRF. Nicolas Pernet est désigné nouveau directeur de l'offre et Moritz Stadler directeur des opérations.

Les trois hommes amèneront «une force d'innovation numérique, une excellence opérationnelle et une compréhension aiguë du service public et des besoins du public», écrit mercredi la SSR dans un communiqué.

Déjà actifs dans les médias

Roger Elsener a occupé des postes de direction dans différentes entreprises de média, notamment chez AZ Medien. Depuis 2018, il est membre du comité de direction du groupe radio et TV de CH Media.

A lire aussi
Qui se cache derrière les financements de l'initiative SSR?
Des fortunes aux commandes
Qui se cache derrière les financements de l'initiative SSR?
Un élu UDC obtient gain de cause contre la SRF après un reportage polémique
Manifestations en Allemagne
Un élu UDC obtient gain de cause contre la SRF après un reportage polémique

De son côté, Nicolas Pernet a passé une dizaine d'années dans l'entreprise média Ringier, où il a notamment travaillé pour l'ancien groupe Blick.

Enfin, Moritz Stadler a été co-producteur exécutif de l'Eurovision Song Contest 2025 à Bâle. Jusqu'à mi-2025, il était membre du comité de direction de la RTS en tant que directeur des opérations.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un chat peut-il sautiller?
Présenté par
Un chat peut-il sautiller?
«Blacky» remplace le lapin de Pâques chez Brack
Un chat peut-il sautiller?
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Présenté par
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Pourquoi ce propriétaire a agi à temps pour son chauffage
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Présenté par
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Tom Reulein, chef de mission
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière».
Calme et concentration aux heures de pointe
Présenté par
Calme et concentration aux heures de pointe
Leadership innovant
Calme et concentration aux heures de pointe
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus