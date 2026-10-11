DE
FR

Marcel Hug complète le succès suisse
Catherine Debrunner pulvérise son record du monde au marathon en fauteuil roulant de Chicago

À Chicago, Catherine Debrunner a effacé son propre record du monde du marathon en fauteuil roulant. Marcel Hug a complété le succès suisse en remportant l’épreuve masculine avec un nouveau record du parcours.
Publié: il y a 56 minutes
Catherine Debrunner a terminé la course en 1h33'16, améliorant de précisément une minute son précédent chrono en 2023.
Photo: Anadolu via Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les Suisses ont brillé dimanche dans le marathon de Chicago en fauteuil roulant. Catherine Debrunner et Marcel Hug se sont tous deux imposés, Debrunner établissant même un nouveau record du monde.

A lire aussi
GM_20250209_0990.jpg
Présenté par
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Marcel Hug remporte le marathon de Boston en fauteuil roulant.
Neuvième victoire
Marcel Hug remporte le marathon de Boston en fauteuil roulant

La Thurgovienne a réalisé 1h33'16, améliorant ainsi de précisément une minute son précédent chrono de référence établi en 2023 à Berlin. Elle a devancé de près de neuf minutes sa dauphine américaine Tatyana McFadden (1h42'01). Deux autres Suissesses ont terminé dans le top 6. Manuela Schär s'est classée 3e, dans le même temps que McFadden, Patricia Eachus finissant quant à elle 6e.

Marcel Hug s'est lui aussi imposé haut la main avec un temps impressionnant (1h21'34). Le Thurgovien, qui a triomphé pour la septième fois à Chicago - la cinquième d'affilée, a ainsi battu de près d'une minute son propre record du parcours (1h22'37). Il est néanmoins resté loin de son record du monde (1h16'06).

Découvrez nos contenus sponsorisés
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
Articles les plus lus
    Articles les plus lus