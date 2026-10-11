À Chicago, Catherine Debrunner a effacé son propre record du monde du marathon en fauteuil roulant. Marcel Hug a complété le succès suisse en remportant l’épreuve masculine avec un nouveau record du parcours.

Catherine Debrunner pulvérise son record du monde au marathon en fauteuil roulant de Chicago

Catherine Debrunner pulvérise son record du monde au marathon en fauteuil roulant de Chicago

ATS Agence télégraphique suisse

Les Suisses ont brillé dimanche dans le marathon de Chicago en fauteuil roulant. Catherine Debrunner et Marcel Hug se sont tous deux imposés, Debrunner établissant même un nouveau record du monde.

La Thurgovienne a réalisé 1h33'16, améliorant ainsi de précisément une minute son précédent chrono de référence établi en 2023 à Berlin. Elle a devancé de près de neuf minutes sa dauphine américaine Tatyana McFadden (1h42'01). Deux autres Suissesses ont terminé dans le top 6. Manuela Schär s'est classée 3e, dans le même temps que McFadden, Patricia Eachus finissant quant à elle 6e.

Marcel Hug s'est lui aussi imposé haut la main avec un temps impressionnant (1h21'34). Le Thurgovien, qui a triomphé pour la septième fois à Chicago - la cinquième d'affilée, a ainsi battu de près d'une minute son propre record du parcours (1h22'37). Il est néanmoins resté loin de son record du monde (1h16'06).