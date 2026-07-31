Au programme de ce vendredi 31 juillet: le chantier de Malley Phare devant la justice, un 1er Août sous haute surveillance, un alpage valaisan frappé par un mal mystérieux, le folklore international revient à Martigny et, enfin, Yann Sommer retrouve les terrains belges.

Cinq personnes inculpées pour homicide par négligence après le drame de Malley Phare

Cinq personnes inculpées pour homicide par négligence après le drame de Malley Phare

Pour bien commencer cette dernière journée du mois, Blick, avec le soutien de l'ATS, vous propose un tour d'horizon des principales actualités suisses à ne pas manquer ce vendredi 31 juillet. Bonne lecture!

1 Cinq personnes inculpées pour le drame de Malley Phare

Deux ans après l'effondrement de l'échafaudage sur le chantier de la tour Malley Phare à Prilly, qui avait causé la mort de trois ouvriers et blessé onze autres le 12 juillet 2024, le Ministère public vaudois a inculpé cinq personnes, indique «24 heures». Les cinq inculpés, liés à l'entreprise Roth Echafaudages, sont notamment poursuivis pour homicide et lésions corporelles par négligence, tout en bénéficiant de la présomption d'innocence. L'enquête a mis en évidence de graves défaillances dans la planification, le montage, le contrôle et la communication, ainsi que des insuffisances de qualification. La procédure se poursuit et pourrait viser d'autres responsables, y compris au sein de la direction de Roth Echafaudages ou d'autres entreprises du chantier. Les contrôles de sécurité, notamment ceux impliquant la Suva, seront également examinés.

2 La sécheresse prive le 1er Août de ses feux d'artifice

La célébration de la fête nationale débute ce vendredi dans de nombreuses communes de Suisse. Durant deux jours, discours, brunch à la ferme et spectacles de drones vont se succéder aux quatre coins du pays. En raison de la chaleur et de la sécheresse persistantes, les feux d'artifice et les pétards seront largement interdits.

3 Une maladie inconnue frappe un alpage valaisan

Début juillet, un alpage de Grächen (VS) a été placé sous séquestre après l’apparition d’une maladie inexpliquée touchant une quarantaine de vaches d’Hérens, rapporte «Le Nouvelliste». Les animaux présentaient notamment de la fièvre, des troubles respiratoires, une dégradation de leur état général. Plusieurs vaches ont dû être avortées. Selon un éleveur, des bêtes marchaient comme si elles étaient ivres. Des analyses menées par les services vétérinaires et des spécialistes universitaires n’ont révélé aucune épizootie au sens légal, mais l’origine des symptômes reste inconnue. La canicule, le stress thermique, l’alimentation ou l’eau sont notamment examinés. Les vaches ont été autorisées à redescendre de l’alpage, sous de strictes restrictions afin d’éviter tout risque de propagation. L'éleveur haut-valaisan ne semble pas le seul à être confronté à la maladie de ses bêtes, à lire les journaux alémaniques de Tamedia qui citent le président de la Fédération suisse d'économie alpestre, Ernst Wandfluh faisant état de nombreuses vaches laitières qui seraient atteintes d'une maladie dont les symptômes n'ont pas encore été entièrement élucidés.

4 Martigny célèbre 20 ans de folklore mondial

Le Festival International Folklorique d’Octodure (FIFO) revient pour une 20e édition à Martigny (VS), dès ce vendredi et jusqu'au samedi 8 août. Plus de dix groupes de danse traditionnelle étrangers, soit plus de 300 artistes se produiront à cette occasion.

5 Yann Sommer lance son nouveau chapitre en Belgique

Yann Sommer devrait disputer ce vendredi son premier match officiel avec le Club Bruges, à l'occasion de la Supercoupe de Belgique. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que l'ancien gardien de la Nati a fait ses débuts au sein de son nouveau club. Contrairement à ses deux dernières étapes au Bayern Munich et à l'Inter Milan, il rejoint une équipe jeune, qui compte également deux Suisses dans ses rangs: Cheveyo Tsawa et Andrej Vasovic.