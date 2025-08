Marche des fiertés au centre-ville de Berne

La marche des fiertés de Berne a rassemblé une foule diverse samedi, dansant joyeusement au son de DJ sur des chars. L'événement visait à promouvoir l'égalité et la visibilité des personnes queer, culminant avec un festival sur la Place fédérale.

Plusieurs milliers de personnes ont pris part samedi à la «marche des fiertés» qui s'est tenue à Berne. Photo: PETER KLAUNZER

ATS Agence télégraphique suisse

Plusieurs milliers de personnes ont participé samedi après-midi à la marche des fiertés de Berne. Malgré une météo capricieuse, elles ont défilé dans la vieille ville et se sont retrouvées sur la Place fédérale, où un Pride Festival était prévu.

Après plusieurs discours, les manifestants ont quitté la Waisenhausplatz pour se diriger vers la Bundesplatz aux alentours de 14h. Le cortège était très hétéroclite, et les participants ont dansé dans une ambiance joyeuse, au son de la musique diffusée par des DJ sur trois chars. De nombreux drapeaux arc-en-ciel ont été brandis.

Les «marcheurs» ont voulu «envoyer un signal fort en faveur de l'égalité, de la visibilité des personnes queer et de la cohésion sociale». Sur la Bundesplatz, le Pride Festival devait se poursuivre samedi avec notamment de la musique, des drag queens et des revendications politiques. Le parcours du cortège a entraîné des fermetures et des restrictions de circulation temporaires.