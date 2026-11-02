Un incendie s'est déclaré dimanche soir à l'église Hofkirche de Lucerne, causé par des bougies allumées. Aucun blessé n'est à déplorer, mais d'importants dégâts matériels sont signalés, notamment près de l'autel et l'orgue.

Une église historique de Lucerne touchée par un incendie après la Toussaint

Une église historique de Lucerne touchée par un incendie après la Toussaint

ATS Agence télégraphique suisse

Des bougies ont provoqué dans la nuit de dimanche à lundi un incendie dans la collégiale Hofkirche, emblématique de la Ville de Lucerne. Personne n'a été blessé, mais les dégâts matériels sont en cours d'évaluation.

L'incendie s'est déclaré dimanche soir, après la fermeture de l'église, indique lundi l'Eglise catholique lucernoise dans un communiqué. Des bougies allumées lors de la messe de la Toussaint ont selon toute vraisemblance mis le feu à la structure en bois du bougeoir.

Importants travaux

La paraffine des bougies s’est répandue sur une grande partie du sol, endommageant le revêtement près de l’autel. La fumée s’est propagée jusqu’à l’orgue, ce qui, selon une première estimation, devrait nécessiter d’importants travaux de nettoyage.

La collégiale est restée fermée jusqu’à lundi midi et a depuis rouvert. L’église Hofkirche ou Saint-Léger compte parmi les sites touristiques les plus célèbres de Lucerne. Elle est considérée comme le plus important édifice religieux de la Renaissance en Suisse.