Le Conseil fédéral augmente le taux d'intérêt minimal LPP, le portant de 1,25% à 2,0%. Portée par Elisabeth Baume-Schneider, cette hausse historique profitera aux assurés.

Le Conseil fédéral relève le taux minimal LPP avec une hausse record

Le Conseil fédéral relève le taux minimal LPP avec une hausse record

Daniel Ballmer et ATS Agence télégraphique suisse

Quelle décision! Le Conseil fédéral a tranché mercredi en faveur d'un relèvement soudain du taux d’intérêt minimal applicable à la prévoyance professionnelle, le faisant passer de 1,25% à 2,0%. La commission LPP préconisait 1,75%, les partenaires sociaux des taux entre 1,25 et 3%.

Il s’agit de la plus forte hausse de ce taux depuis l’entrée en vigueur de la LPP en 1985. Des millions d’assurés du deuxième pilier percevront ainsi davantage d’intérêts sur leur avoir de prévoyance dès l’année prochaine.

Le gouvernement a ainsi suivi la proposition de la ministre de l’Intérieur socialiste Elisabeth Baume-Schneider. Pour la première fois depuis 2011, le taux d'intérêt minimal de la LPP retrouve le seuil des 2,0%. Selon la loi, l'évolution du rendement des obligations de la Confédération, ainsi que les performances des actions, des obligations et de l'immobilier, constituent les facteurs déterminants pour fixer ce niveau. En 2026, le rendement des emprunts fédéraux est reparti à la hausse.

Evolution positive

Le taux minimal est fixé en fonction de l'évolution du rendement des obligations de la Confédération, des actions, des obligations et de l’immobilier. Dans l'ensemble, l'évolution a été positive tant en 2025 qu'en 2026, indique mercredi le gouvernement dans un communiqué.

Par ailleurs, la situation des institutions de prévoyance est bonne. Elle permet un relèvement significatif du taux d’intérêt minimal, qui compense l’inflation relativement élevée observée depuis 2022.