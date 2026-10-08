En automne 2026, l'OFEV a validé 39 autorisations de tirs préventifs contre des meutes de loups, contre 22 en 2025. La hausse s'explique par une modification de l'ordonnance sur la chasse et une augmentation des meutes.

La Suisse intensifie les tirs préventifs contre les loups

La Suisse intensifie les tirs préventifs contre les loups

ATS Agence télégraphique suisse

L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a délivré plus d'autorisations de tir préventif de loups au début de l'automne 2026 qu'à la même période l'an dernier. Trente-neuf meutes font l'objet d'une décision d'autorisation validée, contre 22 meutes il y a une année. Si l'on ajoute la requête valaisanne en cours d'examen pour le Vallon de Réchy, des demandes sont déposées pour 40 meutes, selon un décompte sur la page de l'OFEV.

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Ce bond du nombre d'autorisations s'explique en partie par une modification de l'ordonnance sur la chasse. La KORA, une fondation mandatée par la Confédération, indique à Keystone-ATS que «l’OFEV peut désormais accorder une autorisation de régulation des louveteaux avant même que leur présence ait été confirmée». Les jeunes loups ne peuvent être tirés qu'une fois la preuve de leur présence apportée, précise une porte-parole de l'OFEV.

L'office ajoute que «la raison pour laquelle les cantons ont déposé davantage de demandes de régulations partielles tient au fait qu'il y a globalement plus de meutes de loups en Suisse».