Un heureux gagnant est devenu millionnaire mercredi au Swiss Loto en cochant les numéros 21, 22, 23, 33, 34 et 41. La cagnotte de samedi atteindra 13,1 millions de francs.

Un petit veinard remporte le million au Swiss Loto

Un petit veinard remporte le million au Swiss Loto

Les six numéros dans la poche!

ATS Agence télégraphique suisse

Une personne est devenue millionnaire mercredi grâce au Swiss Loto. Elle a deviné les six bons numéros et empoche 1 million de francs. Il fallait cocher les numéros 21, 22, 23, 33, 34 et 41. Le numéro chance était le 6, le rePLAY le 1 et le Joker le 921685.

Lors du prochain tirage samedi, 13,1 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.



