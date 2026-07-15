Un petit veinard remporte le million au Swiss Loto

ATS Agence télégraphique suisse
Une personne est devenue millionnaire mercredi grâce au Swiss Loto. Elle a deviné les six bons numéros et empoche 1 million de francs. Il fallait cocher les numéros 21, 22, 23, 33, 34 et 41. Le numéro chance était le 6, le rePLAY le 1 et le Joker le 921685.
Lors du prochain tirage samedi, 13,1 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.
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