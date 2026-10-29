Deux chanceux en Suisse ont gagné une rente mensuelle de 2222 francs pendant cinq ans grâce à l'Eurodreams jeudi soir. Pour décrocher le gros lot de 50'000 francs par mois sur 30 ans, il faut trouver le numéro «dream».

L'Eurodreams offre une rente mensuelle sur cinq ans à deux Suisses

L'Eurodreams offre une rente mensuelle sur cinq ans à deux Suisses

ATS Agence télégraphique suisse

Deux personnes chanceuses ont décroché une rente mensuelle de 2222 francs durant cinq ans grâce à l'Eurodreams jeudi soir. Elles ont coché les six bons numéros 3, 8, 11, 13, 34 et 40, mais pas le numéro «dream» 5, a annoncé la Loterie romande.

Le gros lot est actuellement une rente mensuelle de 50'000 francs durant 30 ans. Il faut pour cela trouver les 6 bons numéros ainsi qu'un numéro spécial appelé «dream». Huit pays européens proposent ce jeu. En Suisse, Eurodreams est exploité par la Loterie romande et par Swisslos côté alémanique. Le tirage du jeu est effectué les lundis et jeudis soir.