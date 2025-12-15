DE
Hausse linéaire sur l'année
Les loyers des Suisses ont encore grimpé le mois dernier

Les loyers en Suisse ont continué d'augmenter, avec une hausse moyenne de 2,8% sur un an. Les Grisons et Zoug ont enregistré les plus fortes hausses. De son côté, Zurich reste la ville la plus chère pour les nouveaux locataires.
Publié: il y a 28 minutes
ATS Agence télégraphique suisse

Les loyers affichés dans les annonces de la plateforme homegate.ch ont connu des variations régionales aléatoires sur un mois en novembre. La tendance en comparaison annuelle reste en revanche à sens unique: vers le haut.

Le renchérissement moyen sur douze mois a atteint 2,8%, emmené par les cantons des Grisons (+10,5%) et de Zoug (+8,9%). Les aspirants locataires tessinois, les moins mal lotis du pays, ont vu la facture augmenter de 1,0%, selon un relevé périodique diffusé lundi par Swiss Marketplace Group (SMG).

En zones urbaines, les villes de Lucerne et Genève affichent toutes deux des hausses de plus de 5%, quand Zurich enregistre une progression de 3,4%. La Cité de Zwingli reste de loin la moins abordable du pays pour les nouveaux locataires.

