DE
FR

Dispute en conciliation
Un ex-élu PLR aurait expulsé ses locataires par vengeance

Un ex-élu PLR zurichois a résilié le bail de huit des neuf parties de son immeuble d'habitation. La raison invoquée serait une rénovation prévue. Mais après une dispute devant l'autorité de conciliation, il pourrait finalement s'agir d'une vengeance.
Publié: 20:27 heures
|
Dernière mise à jour: 20:35 heures
Partager
Écouter
Un ancien conseiller d'Etat PLR a résilié le bail de huit de ses locataires.
Photo: Keystone
Anna Clara_Kohler_Journalistenschülerin_Blick_2-Bearbeitet.jpg
Anna Clara Kohler

Le quartier huppé de Hottingen à Zurich a peut-être été le théâtre d’un licenciement locatif motivé par la vengeance. Une querelle autour de loyers jugés excessifs et de rénovations contestées semble en être à l’origine.

L’ancien conseiller d'Etat du parti libéral-radical (PLR) Antoine Berger, aujourd’hui membre de la commission de construction de Kilchberg, se retrouve au centre de l’affaire. Propriétaire d’un immeuble d’habitation sur le Zürichberg, il a mis à la porte huit des neuf locataires, rapporte tsüri.ch.

Augmentation de 41%

Posons le contexte. Une famille avait emménagé fin 2023 dans un appartement de 4,5 pièces appartenant à la société d'Antoine Berger, pour un loyer mensuel de 4950 francs. Or, selon les documents consultés par tsüri.ch, les précédents locataires ne payaient que 3500 francs, soit une hausse de 41%.

A lire aussi
Un sondage montre que l'accès à la propriété reste très difficile en Suisse
Un sondage le montre
L'accès à la propriété reste difficile pour les Suisses
Le propriétaire du 85 rue de Genève est sorti de prison
Rumeurs dans le voisinnage
Le propriétaire du 85 rue de Genève est sorti de prison!

La famille a alors saisi l’autorité de conciliation. Malgré les propositions d’arrangement formulées par Antoine Berger, elle a maintenu sa plainte et obtenu gain de cause: le loyer a été rétroactivement abaissé à 3950 francs et la famille bénéficie désormais d’une protection contre le congé valable trois ans. 

Huit résiliations adressées

Quatre mois après cette décision, huit résiliations ont été adressées aux habitants: officiellement pour permettre une «rénovation centrale» et une nouvelle construction. Mais selon les informations de tsüri.ch, Antoine Berger aurait laissé entendre que la contestation de la famille avait précipité cette décision. 

Il aurait même déclaré à la famille qu’il la tiendrait responsable de toute vacance des logements si elle ne cédait pas. Antoine Berger dément formellement ces propos, affirmant que les projets de rénovation étaient planifiés de longue date. 

Les locataires se défendent

Plusieurs parties ont contesté leur congé. Une habitante, dans l'immeuble depuis près de 20 ans, qualifie la démarche du bailleur d'«audacieuse». Elle aussi critique le manque d'entretien: appareils défectueux, moisissure dans la chambre d'enfant, réparations retardées. L'avocat d'Antoine Berger rejette tous les reproches: il n'y a eu ni réclamations ni négligences. La moisissure était due à une mauvaise aération. 

Critique de l'association des locataires

Pour Walter Angst, de l’Association zurichoise des locataires, cette affaire illustre un problème courant: à Zurich, les loyers initiaux abusifs sont rarement contestés, car les démarches sont longues et risquées. La charge de la preuve incombe au bailleur, qui détient la plupart des informations, ce qui décourage de nombreux locataires d’engager une procédure.

La famille, elle, reste sur place. «Nous voulons permettre aux enfants de terminer leur scolarité ici», explique le père à tsüri.ch. Une décision difficile, mais jugée nécessaire. La rénovation est censée débuter à l’automne 2026. La protection contre le congé s’étend jusqu’à fin 2027. Après cela, l’avenir du logement reste incertain.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus