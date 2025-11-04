Selon un sondage de Comparis, la majorité des Suisses vit en appartement loué, souvent de 4‑4,5 pièces et 71‑110 m2. Revenus et niveau de formation influencent grandement le type de logement, montrant de fortes différences selon les revenus et l’âge.

Un sondage montre que l'accès à la propriété reste très difficile en Suisse

Un sondage montre que l'accès à la propriété reste très difficile en Suisse

Les Suisses sont un peuple de locataires selon une enquête de Comparis. (Image prétexte) Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

La majorité de la population suisse vit dans des appartements en location, le plus souvent de 4 à 4,5 pièces et de 71 à 110 m2 de surface habitable, selon une enquête représentative de Comparis. Niveau de formation et revenu influencent le type de logement. L’enquête menée pour le compte de Comparis «montre à quel point la réalité du logement en Suisse peut varier selon les catégories de revenus et les étapes de la vie», explique Harry Büsser, expert immobilier de la plateforme.

Ainsi, 57% des 1016 personnes interrogées par l’institut de sondage et d’études de marché Innofact vivent dans un appartement en location. Les 18-35 ans sont même 68% dans cette disposition. La propriété est plus fréquente avec l’âge et le revenu.

Dans les ménages dont le revenu brut est inférieur ou égal à 4000 francs par mois, environ 70 % vivent en location, contre seulement 45% dans ceux dont le revenu est supérieur à 8000 francs. Au total, 24 % des personnes interrogées possèdent leur propre maison, 12,5% un appartement en propriété.

En région urbaine, impossible

«Plus le revenu est élevé, plus la probabilité d’accéder à la propriété est grande – nous le constatons dans toutes les tranches d’âge», déclare Harry Büsser. «Mais pour beaucoup de personnes aux revenus plus élevés, l’accession à la propriété reste néanmoins inaccessible, surtout dans les régions urbaines.»

Dans ces régions, il faut souvent une hypothèque d’un million de francs pour pouvoir s’offrir un bien immobilier. La taille d’appartement la plus courante en Suisse est de 4 à 4,5 pièces: un tiers des personnes interrogées vivent dans de tels logements.

40% des Suissesses et des Suisses vivent sur une surface habitable de 71 à 110 m2, dont environ 20% sur une surface de 71 à 90 m2 et 20% sur une surface de 91 à 110 m2. Seuls12 % des personnes interrogées vivent dans des appartements de plus de 150 m2.

Qui possède quoi en Suisse?

«Les personnes qui peuvent s’offrir de plus grandes surfaces sont très souvent propriétaires», déclare Harry Büsser. En effet, l’enquête montre que les propriétaires disposent en moyenne de logements nettement plus grands que les locataires. Les données montrent également que plus les revenus sont élevés, plus les logements sont grands. Il en va de même pour le niveau de formation.

92% des personnes interrogées disposent d’une cave ou d’un compartiment de cave. En revanche, seuls 41% ont accès à un grenier ou à un compartiment de grenier.

«En Suisse, les caves sont considérées comme un équipement de base, pas les greniers. Cela s’explique aussi par le fait que pendant la guerre froide, les abris étaient obligatoires en Suisse et que les espaces de rangement au sous-sol étaient donc devenus la norme», explique l’expert dans un communiqué de presse diffusé par Comparis. «De plus, contrairement aux greniers, les caves ne sont généralement pas considérées comme des surfaces habitables», étaie Harry Büsser. C’est un grand avantage pour le respect des règles de construction.

Tendances par tranche d’âge et qualification

Deux tiers des ménages en Suisse sont composés de couples, avec ou sans enfants. Dans la tranche d’âge des 36-55 ans, près de la moitié des personnes interrogées vivent même en couple avec enfants. Dans la tranche d’âge des 18-35 ans, les formes de logement sont réparties de manière plus uniforme: couples avec enfants (30%), célibataires (28%), couples sans enfants (24%). Parmi les plus de 56 ans, près de la moitié vivent en couple sans enfants.

Parmi les personnes hautement qualifiées, la proportion de couples avec enfant(s) – un ou plusieurs enfants (39%) – est nettement plus élevée que parmi les personnes moyennement ou peu qualifiées (26%). Dans ce dernier cas, le couple sans enfant est majoritaire (32%). On compte également plus de familles monoparentales parmi les personnes peu qualifiées (7,4% contre 4,5%).

Selon l'enquête, les couples davantage formés ont souvent un seul enfant, tandis que les couples moins formés en ont plusieurs. L'enquête ne définit toutefois pas leur nombre moyen.